Reizigers moeten urenlang wachten op Schiphol: ‘Geen enkel respect voor de stakers’

Reizigers in een vertrekhal van Schiphol. Door personeelstekorten werd al grote drukte verwacht, maar door een staking ontstond een totale chaos op de luchthaven. Beeld ANP

Doordat vluchten vertraagd raakten of zelfs geannuleerd werden, liepen de vertrekhallen zo vol dat de luchthaven zaterdag zelfs even gesloten moest worden gesloten. De staking — een spontane actie van boze grondmedewerkers, zie kader — is voorbij, maar de gevolgen zullen nog de hele zaterdag groot zijn.

Wild loopt een man met een mondkapje rond door de centrale hal van Schiphol. Hij zou met zijn gezin op vakantie gaan, maar de vlucht is geannuleerd. Hij valt van de ene teleurstelling in de andere. Net voor zijn neus gaat de toegang naar vertrekhal 2 dicht; er wordt een lint gespannen. De rij is zo lang dat reizigers moeten aansluiten in vertrekhal 3. Maar hoe kom je daar?

Het gestreste gezinshoofd is op zoek naar reeds ingecheckte medicatie, zo blijkt uit een gesprek met een medewerker van Schiphol. Maar hoe krijg je die terug?

“Het is een verschrikking hier,” zegt de vrouw van het gezin met een Oost-Nederlands accent. “Wie haalt het in zijn hoofd om bij het begin van de meivakantie te staken? Onze reis is afgeblazen.” Vader zegt: “Wilt u ons geen vragen stellen en met rust laten? Fijne dag verder.”

Relaxter

Andere reizigers gaan wat relaxter om met de drukte, al hopen zij hun vlucht nog te halen. Jennefer Smit (lifestylecoach) en Elina Voskuilen (lerares) uit Utrecht hebben een vlucht naar New Orleans, in de Verenigde Staten, geboekt. Hun vlucht staat gepland op het einde van de middag. Drie uur voor vertrek zijn ze aangeschoven in de rij.

“Staken komt nooit goed uit,” zegt Voskuilen. “Maar het is wel een recht.”

De twee proberen er zo rustig mogelijk onder te blijven. Ze kijken met de kinderen naar een goochelaar die Schiphol als ‘wachtverzachter’ heeft ingezet. Er vliegt een portemonnee in brand, een ring verdwijnt in een broekzak en de goochelaar blijkt zijn eigen pen ineens terug te vinden in de borstzak van een wachtende reiziger. “Het is wel leuk, zo’n goochelaar, want het leidt een beetje af,” zegt Smit.

‘Nul komma nul respect voor stakers’

Bob van Oosterhout uit Gemert heeft de goochelaar gemist, want hij staat al een stuk verder in de rij. Hij hoopt naar Chicago te gaan. Begrip voor de staking heeft hij niet. “Ik heb er echt nul komma nul respect en sympathie voor, want de stakers duperen mensen die niets aan de problematiek kunnen doen.”

Van Oosterhout was tweeënhalf uur voor vertrek op Schiphol. De vlucht is een half uur uitgesteld en hij hoopt op meer vertraging. “Want dan haal ik de vlucht tenminste. Ik sta al twee uur in de rij en kom stapje voor stapje verder, maar ik ben nog lang niet bij de incheckbalie.”

Van Oosterhout prijst zich in zekere zin gelukkig, want hij is tenminste op Schiphol. Op zijn telefoon ziet hij net dat de luchthaven de aanstaande reizigers verzoekt om vanwege de drukte niet meer te komen. Op de luchthaven zelf wordt op gezette tijden omgeroepen dat het vanwege vakantiedrukte, personeelstekort en een staking bij KLM heel erg druk is. Ook klinkt een oproep aan de ouders van een vermist kind, dat bij de Marechaussee is.

‘Heb zitten huilen’

Ashley Schipper en haar 12-jarige dochter Mae-Lynn uit Hellevoetsluis zijn ook blij dat ze rond de middag nog op Schiphol zijn. Ze mochten niet aan boord van de ochtendvlucht, omdat hun tickets niet geldig waren. De ouders van Schipper kochten dezelfde tickets, maar mochten wel naar Turkije. “Ik heb moeten huilen,” zegt Schipper.

Telefonisch boekte Schipper nieuwe tickets. Ze hoopt om 20.00 uur vanavond in het vliegtuig naar Izmir te zitten. Vooralsnog is die vlucht niet vertraagd.

Staking bij KLM Een groep van 150 grondmedewerkers stopte om zes uur zaterdagochtend met werken. De actie volgde op een bericht donderdagavond van KLM aan de grondmedewerkers, met daarin de mededeling dat platformwerkzaamheden deels worden uitbesteed aan een andere afhandelaar. De stakers zijn bang dat de noodmaatregel een voorbode is van veel verder gaande uitbesteding. KLM ontkent dat. Door de wilde staking werden vervolgens vliegtuigen van onder meer KLM, Air France en Delta Air Lines niet geladen en gelost, of van en naar de gate gebracht. Dat leidde direct tot vertragingen van KLM-vluchten en een groot aantal gatewijzigingen. Lees hier meer.