Reisorganisatie Travelbird failliet, kans op doorstart

Dit is volgens de bewindvoerder noodzakelijk in de zoektocht naar een oplossing.



De onderneming met 310 medewerkers kwam in financiële problemen en het lukte het bedrijf niet om snel extra financiering te regelen. De bewindvoerder heeft er vertrouwen in dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Daarover wordt binnen een paar dagen mogelijk meer duidelijk.



De problemen kwamen onlangs duidelijk aan het licht toen tientallen vakantiegangers op hun bestemming hun hotel niet in konden. Dat kwam doordat de reisorganisatie de rekening niet had betaald. Travelbird dacht onlangs nog de problemen wel het hoofd te kunnen bieden. Die hoop bleek ongegrond.



Garantieregeling reizigers

Mensen die een reis via Travelbird hebben geboekt zijn volgens het bedrijf zelf gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).



Travelbird is na de start in 2010 explosief gegroeid en was in de eerste helft van dit jaar voor het eerst winstgevend. De afgelopen jaren hebben in totaal ruim 7 miljoen mensen een reis geboekt bij Travelbird.



