Reisbranche: ‘1,5 miljoen Nederlanders kunnen niet op vakantie door nachtsluiting Schiphol’

Beeld ANP

Topman Ruud Sondag van Schiphol maakte maandag in Het Parool bekend dat de luchthaven de geluidshinder in de regio met een groot aantal maatregelen sterk wil terugbrengen, onder meer door Schiphol ’s nachts te sluiten.

Grootste slachtoffer is Transavia, de nummer 2 op Schiphol. Van de tienduizend vluchten die daardoor vervallen, zijn er jaarlijks 5500 van de vakantievlieger. “Door nachtsluiting komen er in de meivakantie en de zomer veel minder stoelen beschikbaar voor vakantiebestemmingen,” reageert topman Marcel de Nooijer. “Dat betekent dat anderhalf miljoen Nederlanders straks niet meer kunnen genieten van hun vakantie.”

“De vluchten die we nog wel kunnen uitvoeren, worden veel duurder. Vliegen wordt dan onbereikbaar voor de onderwijzer, verpleger en politieagent, met hun salaris. Ik maak me grote zorgen over de inclusiviteit van deze maatregel. Straks kan je alleen nog op vliegvakantie als je rijk bent.”

Ook de reissector is verbijsterd door de plannen. “De plannen zetten de Nederlandse vakantieganger in de kou,” zegt Petra Kok van reisgigant TUI. “Nachtsluiting werkt schaarste in de hand en heeft een voor reizigers nadelig effect op de betaalbaarheid van vakanties.”

Paria

“Langzamerhand worden vakantievluchten de paria van Schiphol,” reageert Frank Oostdam van branchevereniging ANVR. “Met een nachtsluiting kunnen vliegtuigen minder frequent op en neer vliegen en dat gaat doorwerken in de prijs.”

Bovendien kan zo’n verbod volgens hem tot ‘grote operationele problemen’ leiden. “Als vluchten bij vertraging te laat dreigen aan te komen op Schiphol, mogen ze niet meer landen. Daardoor zullen reizigers stranden op hun bestemming.”

Corendonbaas Steven van der Heijden, die eerder voor een nachtverbod pleitte, ziet minder beren op de weg. “Het vliegen in de nacht dient nauwelijks enig maatschappelijk belang, terwijl de meeste geluidshinder in de nacht wordt ervaren,” zegt hij. “Het is een relatief klein offer dat een enorme vermindering van overlast oplevert.” Wel moet Corendon een extra vliegtuig inzetten om het nachtverlies op te vangen.

Hij erkent dat een nachtverbod tot hogere prijzen kan leiden. “Ik denk dat de prijsstijging uitkomt op zo’n 15 tot 25 euro per retourvlucht. Dat is niet heel veel op een pakketreis van gemiddeld 1000 euro per persoon. Wel zal een opeenstapeling van stijgende kosten voor duurdere vliegtickets zorgen, maar wij vinden het logisch dat de maatschappelijke kosten van vliegen steeds meer in de prijs wordt verrekend. Vliegen is in de afgelopen decennia te goedkoop geweest.”

Cowboy Schiphol

De meeste lijndienstmaatschappijen zijn echter verbijsterd over de maatregelen, die volgens hen zonder enig overleg zijn bedacht, net zoals de krimpplannen van luchtvaartminister Mark Harbers vorig jaar. “Cowboy Schiphol kiest voor confrontatie en on-Nederlandse polarisatie,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. “Ik begrijp dat niet.”

“Het overlegmodel is hiermee definitief begraven. De interim-topman van Schiphol zegt dat hij af wil van de achterkamertjes. Maar het achterkamertje wordt nu bewoond door Harbers en Sondag die de luchtsector nul hebben betrokken bij hun plannen.”

Ook KLM hekelt het gebrek aan overleg. “We willen het liefst gezamenlijk maatregelen treffen om CO 2 -uitstoot en geluidshinder terug te dringen. Alleen samenwerking leidt tot een effectieve aanpak en een luchtvaartsector die in balans is met de omgeving en het klimaat. We zullen in juni onze visie hierop indienen bij het ministerie van Infrastructuur. Schiphol blijft welkom zich hierbij aan te sluiten.”

Forse confrontatie

Fruitema van Barin voorspelt dat de verplichte inspraak over de ingrepen ‘een forse confrontatie’ wordt. “Schiphol is een gevaarlijke weg ingeslagen, net als de minister. Er wordt totaal onderschat wat voor effect dit heeft. De nevenschade is vele malen groter dan men inschat. Niet alleen op de luchtvaart en de werkgelegenheid, maar ook op zaken als Nederland distributieland of ons investeringsklimaat. En denk ook aan de gevolgen voor de horeca, taxi’s, openbaar vervoer, de RAI enzovoorts als we de mensen niet meer kunnen vervoeren.”

“Het irriteert me dat Schiphol hiermee het alleenrecht claimt op ‘minder geluid’. Als iemand daarmee bezig is, dan zijn het de maatschappijen. Er worden miljarden euro’s geïnvesteerd in stillere en schonere vliegtuigen. Maar het vermogen om zulke investeringen te doen wordt door krimp en nachtsluiting zwaar aangetast. Terwijl de overlast en uitstoot simpelweg naar elders verhuizen, want de reiziger gaat straks wel via andere vliegvelden.”

Ook directeur Willam Vet van Eayjet Nederland vraagt zich af of alle maatregelen wel leiden tot minder herrie. “Uit recente onderzoek van CE Delft blijkt dat een vermindering van vluchten niet per se leidt tot een vermindering van geluidsoverlast,” zegt hij.

Ook de nummer 3 op Schiphol is overvallen door de voorstellen, maar de effecten zijn volgens Vet beperkt. “We vliegen voornamelijk overdag, en zes van de negen toestellen op Schiphol zijn al van de nieuwste generatie Airbussen, die voor 50 procent reductie in geluid zorgen.” Krimp kan de Britse maatschappij harder treffen. “We willen wel waarborgen dat alle luchtvaartmaatschappijen hun rechten op historische slots behouden.

Perspectief

Transavia zal zich volgens topman De Nooijer met hand en tand verzetten tegen nachtsluiting. “Om onze milieudoelstellingen te halen, doen we nu een miljardeninvestering in een schonere en stillere vloot. Die investering heeft wel perspectief nodig. Dat wordt met de nachtsluiting weggenomen.”

De Nooijer sluit niet uit dat de maatschappij vaker vanaf buitenlandse vliegvelden zal gaan vliegen. Onlangs startte de maatschappij al in Brussel. “Maar onze klant is de Nederlander,” zegt hij, “ook de Nederlander die dicht bij Schiphol woont. Onze thuisbasis zit hier, onze passagiers wonen vaak hier en onze 2400 werknemers wonen hier.”