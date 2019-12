Reisboekhandel Pied à Terre vanaf januari in Scheltema op Rokin

Pied à Terre, een van de grootste reisboekhandels van Europa, verdwijnt na twaalf jaar van de Overtoom. De winkel wordt overgenomen door Scheltema en zal vanaf januari volgend jaar in het pand op het Rokin te vinden zijn.

“Mijn hart ligt bij het organiseren van reizen,” zegt eigenaar Paul Vigeveno van Pied à Terre in een telefonische reactie. “Dus daar kies ik nu voor.”

Scheltema bereidt momenteel de komst van Pied à Terre voor. Er worden speciale kasten gebouwd voor de grote keuze aan kaarten. Ook wordt het mogelijk om op het Rokin unieke kaarten te printen. “Wij zien het als een verrijking van Scheltema,” aldus directeur Harold Zwaal.

Specialistische kennis

Vigeveno ziet dat ook zo. “Ik ben vooral heel blij met de gang van zaken. Het is voor Pied à Terre denk ik beter om zich aan te sluiten bij een grotere organisatie. Scheltema is toch een toonaangevend bedrijf, dat wel doorgaat met onze traditie: specialistische kennis over reizen. Daarbij brengt de overname economische voordelen met zich mee.”

Toch heeft de verkoop van de winkel niets van doen met teruglopende inkomsten. “Het loopt nog steeds goed op de Overtoom, maar je merkt wel dat een aantal wetmatigheden het bestaan van een specialistische boekhandel complexer maakt.”

De afzwaaiende winkeleigenaar doelt op de komst van gratis internetroaming in Europa twee jaar geleden. “Nooit gedacht dat zoiets invloed zou hebben op de verkoop van kaarten bijvoorbeeld. Iedereen gebruikt nu Google Maps. Ik kan me best voorstellen dat het daardoor op langere termijn lastiger wordt om als kleine, zelfstandige onderneming te blijven bestaan.”