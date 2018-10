Reisadvies VS voor Nederland aangescherpt na aanslag CS

Dat laat het Amerikaanse ministerie weten. Het dreigingsniveau dat de Verenigde Staten geven is verhoogd van level 1 naar level 2, dat betekent dat er sprake is van verhoogde veiligheidsrisico's en mensen moeten extra voorzichtig zijn.



Eind augustus werden twee Amerikanen neergestoken op Amsterdam Centraal. De dader had een terroristisch motief. Vorige week arresteerde de politie nog zeven mensen in Arnhem en Weert die een aanslag aan het plannen waren.



Het dreigingsniveau in Nederland is niveau 4, dat is het op een na hoogste niveau.



Lees ook: Agenten zagen Afghaan voordat hij toesloeg