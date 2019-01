Reineke Boot (42) is nieuwe directeur van Sail

Boot volgt Erwin van Lambaart op, die momenteel directeur bij Holland Casino is. In haar rol zal ze nauw samenwerken met Arie Jan de Waard (voorzitter Stichting Sail Amsterdam) en Mitra van Raalten (directeur Stichting Sail Amsterdam).



Boot was eerder operationeel directeur van de start van de Giro d' Italia in Amsterdam in 2010 en Global Head of Partnerships voor de Volvo Ocean Race. De Waard: "Boot is de uitgelezen persoon om aan deze organisatie inspirerend leiding te geven."



Boot is deze maand al direct begonnen. Het vijfjaarlijkse botenspektakel wordt gehouden van 12 tot en met 16 augstus 2020.



Lees ook: ROC-studenten helpen mee bij voorbereiding Sail