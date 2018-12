Rein Schenk geridderd voor inzet draaiorgelcultuur

Hij ontving het lintje uit handen van burgemeester Femke Halsema in het Draaiorgelmuseum Perlee, waar Schenk afscheid nam van het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud. Daarvan was hij sinds 2003 voorzitter.



Onder leiding van Schenk heeft het fonds authentieke straatorgels, die in de jaren '50 aan het buitenland waren verkocht, kunnen terughalen naar Nederland. Het fonds, opgericht in 1964, heeft als doel het in stand houden van draaiorgels die behoren tot het Nederlands cultureel erfgoed. Ook biedt het fonds financiële ondersteuning voor onderhoud en restauraties.



Geschiedenis

Schenk was naast zijn rol binnen het fonds jarenlang bestuurslid bij de Kring van Draaiorgelvrienden. Ook documenteerde hij de geschiedenis van de draaiorgel en verzamelde en archiveerde hij opnames van het instrument.



Mensen die zich lange tijd persoonlijk hebben ingezet voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis komen in aanmerking voor deze onderscheiding.