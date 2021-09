Reigersbos gaat op de schop: 800 nieuwe woningen

Een artiestenimpressie van hoe het Reigersbos eruit zal komen te zien. Beeld Gemeente Amsterdam

Dat heeft de gemeente Amsterdam woensdag aangekondigd. Reigersbos is een veertig jaar oude wijk, waar sinds de eerste bouw in de vroege jaren tachtig weinig is veranderd. Het straatbeeld is op sommige plekken verouderd en verwaarloosd, aldus de gemeente. Daarom worden er achthonderd nieuwe woningen gebouwd in het centrum van de wijk.

Het gaat om 40 procent sociale huurwoningen, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent dure huur- en koopwoningen. De gemeente laat weten dat het de bedoeling is dat een kwart van de betaalbare woningen (de categorieën sociale huur en middelduur) naar huidige bewoners van Zuidoost gaat.

Ook wordt winkelcentrum Reigersbos uitgebreid met een extra supermarkt, horeca, kleine kantoren, een jongerencentrum en een culturele broedplaats. Bij de metrohalte wordt een nieuw plein aangelegd met extra fietsenrekken; verouderde parkeerterreinen worden juist verkleind. Ook komen er drie nieuwe parken bij: bij het Puiflijkpad, langs de Snellerwaardgracht en bij het Renkumhof en Rhenenhof.

De wijk is een van de 32 ‘ontwikkelbuurten’ in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, waar de gemeente de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen wil verbeteren. Zo is de gemeente ook op zoek naar een projectontwikkelaar voor de bouw van 370 woningen in de e-buurt. Dit zal gaan om koop- en huurwoningen in het middensegment en vrijesector koopwoningen.

De werkzaamheden in Reigersbos gaan volgens de huidige planning in 2024 van start.