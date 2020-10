Regio Amsterdam voldoet ruimschoots aan status ‘zeer ernstig’

Beeld Anke Teunissen/Hollandse Hoogte

Die routekaart, waarvan nog niet duidelijk is of het om de definitieve versie gaat, kent vier scenario’s die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. Dat laatste is een nieuw risiconiveau. In welk scenario we belanden, hangt af van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week. Bij elk niveau horen verplichte en mogelijke maatregelen.

In de regio Amsterdam-Amstelland, waar de situatie van alle veiligheidsregio’s het ergst is, zijn de laatste zeven dagen 407,9 besmettingen op elke 100.000 inwoners vastgesteld. Dat ligt ver boven het criterium voor het zwaarste risiconiveau, dat in de versie van de gelekte route kaart geldt bij meer dan 250 positieve testen op weekbasis. Dat cijfer zou nog kunnen veranderen.

Ook het landelijke gemiddelde voldoet sinds dinsdag aan deze norm. De afgelopen week werden 252,1 op elke 100.000 mensen positief getest, tegenover 235,9 de week ervoor.

Maatregelen

In het zeer ernstige scenario geldt een dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen, een verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-in bioscopen/theaters, beurzen, congressen en wedstrijden), een beperking van de maximale groepsgrootte naar 4 personen en maximaal 30 personen in zaaltjes of aparte ruimtes.

Verder moeten alle eet- en drinkgelegenheden sluiten, gaat de detailhandel om 20.00 uur dicht en zijn er geen koopavonden meer, met uitzondering van supermarkten. Daarnaast worden sportwedstrijden verboden en mag door volwassenen alleen nog maar sport worden beoefend op 1,5 meter afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen. Tot slot komt er een verbod om na 20.00 uur alcoholische dranken te verkopen of nog te nuttigen in het openbaar.

Deze ingrepen lijken erg op de ingrepen die het kabinet dinsdagavond zal aankondigen. Toch kan het kabinet anders besluiten, bijvoorbeeld omdat burgemeesters en lobbygroepen druk uit hebben geoefend op de bewindslieden. Om 19.00 uur houdt het kabinet een persconferentie.