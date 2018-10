Regio Amsterdam snakt naar elektriciens en programmeurs

De mensen die makkelijk beschikbaar zijn, zijn al aan het werk

Het Amsterdamse UWV heeft met anderen een speciale werkgroep opgezet en er zijn deze week al twee bijeenkomsten voor het personeel.



Het UWV is hoopvol over hun kansen. Aan de andere kant: de helft bestaat uit ondersteunend personeel, maar 600 mensen komen uit de zorg, zegt UWV-regiomanager Anita Oonk.



Basisschoolniveau

Nog altijd is in de regio 5,2 procent werkloos. Groepen die in de crisis langs de kant kwamen te staan, zoals vijftigplussers, lager opgeleiden, jongeren en arbeidsgehandicapten, krijgen meer kansen. Dat betekent niet dat werkgevers snel hun tekorten kunnen wegwerken. "De mensen die makkelijk beschikbaar zijn, zijn al aan het werk," zegt arbeidsmarkt­adviseur Jeroen Schuil.



Zo blijkt de helft van de ruim 40.000 bijstandsgerechtigden in de regio Amsterdam niet verder gekomen dan de basisschool of het vmbo.