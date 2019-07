Regio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij

Gemeenten gaan de bouw van 230.000 woningen mogelijk maken in de regio Amsterdam. Het kabinet belooft op zijn beurt dat die huizen ook betaalbaar zijn.

Jaarlijks moeten er zeker vijftienduizend woningen bij komen in en om Amsterdam, staat in de woondeal die burgemeester Femke Halsema en minister Kajsa Ollongren (Wonen) vrijdagochtend tekenden in de voormalige Bijlmerbajes.

Dit komt neer op honderdduizend nieuwe huizen in 2025 en 230.000 in 2040 – een deel van de plannen waren al bekend, waaronder Haven-Stad en IJburg II in Amsterdam, Kronenburg in Amstelveen en de Achtersluispolder in Zaanstad. Het zijn duizelingwekkende aantallen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de niet-aflatende vraag naar een plek in of vlak bij de hoofdstad.

Het is de vijfde woondeal die Ollongren sloot met gemeenten in regio’s met woningnood: Rotterdam/Den Haag, Eindhoven, Groningen, Utrecht en nu dus de Metropoolregio Amsterdam, die loopt van Haarlem tot Lelystad en van Amstelveen tot de IJmond.

Erkenning

Het belang van de laatste deal zit niet alleen in de aantallen nieuwe woningen maar vooral in de erkenning van het kabinet dat betaalbaarheid en bereikbaarheid een probleem vormen, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen. En belangrijker nog: dat daaraan iets gedaan moet worden, met name om middeninkomens een plek te gunnen.

Ollongren belooft gemeenten wapens te geven in de strijd tegen prijs- en huurstijgingen. Zo erkent de minister dat de huren te snel omhoog gaan doordat de WOZ-waarde van het huis meetelt in de berekening van de maximale huur­stijging.

Omdat de WOZ snel stijgt in de oververhitte Amsterdamse huizenmarkt, gaan ook de huren razendsnel omhoog. Hierdoor komen sociale huurwoningen terecht in de vrije sector en zijn ze onbereikbaar voor lagere -en middeninkomens.

De minister belooft deze zomer nog uitsluitsel te geven over een minder belangrijke rol voor de WOZ. Ollongren gaat ook de zogenoemde noodknop in gang zetten, een tijdelijke maatregel die gemeenten mogelijkheden geeft de huurstijging te beperken. Amsterdam heeft al laten weten deze noodknop goed te kunnen gebruiken. “Ik ben blij dat de minister nu bereidheid toont,” zegt Ivens. Ze komt deze zomer nog met een uitgewerkt plan.

Verhuurdersheffing

Ook de hoge belasting die corporaties jaarlijks voor de kiezen krijgen, de felbekritiseerde verhuurdersheffing, staat ter discussie in de woondeal. Corporaties klagen al heel lang dat ze zo veel geld moeten afdragen, waardoor ze nauwelijks iets overhouden voor de bouw van nieuwe betaalbare huurwoningen. Vrijdag komt onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat corporaties in de regio Amsterdam inderdaad te weinig overhouden om de gewenste vijfduizend huizen te bouwen. Ook is het te duur om huizen duurzamer te maken.

Ollongren gaat nog eens goed kijken naar deze gehate heffing, die in 2013 is ingevoerd als crisismaatregel. Dat deze belasting serieus ter discussie staat, blijkt uit het feit dat ze nu al de bouw van drieduizend tijdelijke woningen in de regio vrijstelt van deze verhuurdersheffing. Ze gaat hiervoor een wetsvoorstel indienen.

Met de ondertekening sluiten Amsterdam en het kabinet ook een beetje vrede. “De afgelopen jaren stonden Amsterdam en het rijk vaak tegenover elkaar,” zegt Ivens. “Nu kunnen we eindelijk samen aan de slag.”