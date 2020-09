Regio Amsterdam heeft geen plek voor elke covidpatiënt

Beeld ANP

Zoals de Amsterdamse ziekenhuizen in maart de collega’s in het zuiden te hulp schoten door hun coronapatiënten op te nemen, zo wordt nu een wederdienst gevraagd. Dit keer is Amsterdam de rode vlek op de kaart en stijgt het aantal coronabesmettingen hier het hardst. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) staat sinds gisteren in de startblokken om de patiënten over het land te verdelen.

De situatie is nijpend, zegt een woordvoerder van het Amsterdam UMC. Ook bij het OLVG is het alle hens aan dek, zegt hoofd van het ­medisch crisisteam Roos van Nieuwenhuizen.

Isolatiekamer

Ruim een vijfde van alle landelijk opgenomen covidpatiënten ligt in een ziekenhuis in Noord-Holland of Flevoland. Dat zijn in deze regio circa honderd covidpatiënten, van wie twintig op de ic. “Dat lijkt misschien niet zo veel, maar als we de reguliere zorg overeind willen houden, dan moeten het er niet veel meer worden, zegt Frank Bloemers, traumachirurg in het Amsterdam UMC en een van de voorzitters van het ­Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz). “Nog tien, twintig opnames erbij en dan moeten we de rest van het land vragen om patiënten van ons over te nemen.”

Volgens Bloemers zitten de ziekenhuizen om diverse redenen krap in hun jas als het om ­covidzorg gaat. “We hebben veel besmettingen onder de medewerkers. Meer dan bij de eerste golf. Binnen een dag hebben we de uitslag van de test, maar dan ben je het personeel wel een dag kwijt. Dat is in het beste geval, want als een medewerker besmet blijkt te zijn, dan moet een deel van de afdeling in quarantaine.”

Bloemers wijst erop dat er al vóór Covid een ­tekort aan verpleegkundigen was van 10 tot 20 procent. “En dan komt dit er nog even bij.” Wat tevens drukt op de capaciteit is dat patiënten met een verdenking op Covid-19, ook in een ­isolatiekamer moeten worden ondergebracht, zolang er geen negatieve uitslag van een test is. “We hebben ook een tekort aan sneltesten.”

Vooral kleine ziekenhuizen in de regio hebben het moeilijk. “Enkele ziekenhuizen hebben al wat moeten schrappen in hun gewone zorg.” Het is mondjesmaat, zegt Bloemers: “Ze hebben nog niet hele programma’s afgezegd.”

Tweede stap

Inmiddels heeft het Roaz de tweede stap in het opschalingsplan bereikt. De eerste stap was: de patiënten onderling in de regio overplaatsen. Daar knelt het nu. “Als het aantal opnames van covidpatiënten verder oploopt, komt de reguliere zorg in het geding.”

Volgens Van Nieuwenhuizen is het nu juist zaak om die gewone zorg overeind te houden. “Wij vinden het natuurlijk ontzettend vervelend om patiënten over te plaatsen, maar het is niet anders als we willen dat de gewone zorg ook doorgaat. En dat willen we.”