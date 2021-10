Reggae-artiest Jah Cure nog tot begin januari vast om steekincident op de Dam

Reggae-artiest Jah Cure. Beeld Redferns

Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De 43-jarige Jah Cure zou op 1 oktober betrokken zijn geweest bij een steekpartij op de Dam. Hij wordt verdacht van onder meer poging tot moord. Volgens Jamaicaanse media zou de zanger zijn concertpromotor, een 45-jarige man, hebben neergestoken. Jah Cure, die in 2015 vanwege zijn plaat The Cure werd genomineerd voor een Grammy, was in Amsterdam vanwege een optreden in de Melkweg.

Jah Cure, een bekende naam in de reggaewereld, kwam al eerder in aanraking met justitie. Hij zat jarenlang in de gevangenis voor onder meer wapenbezit, een aanklacht die de zanger altijd heeft ontkend. Dat weerhield hem er niet van om nieuwe muziek uit te brengen; vanuit een speciale studio in de instelling nam hij drie platen op. In totaal heeft de reggaemuzikant, geboren als Siccaturie Alcock, acht albums op zijn naam staan.

Begin januari volgt een openbare zitting. Het is nog niet duidelijk of de zaak tegen Jah Cure dan ook al inhoudelijk wordt behandeld.