Regenboogvlag in Oost twee keer bekogeld met eieren

Het huis in Oostpoort. Beeld Lennaert Weijers

“Vrijdagochtend hebben we de vlag opgehangen, zaterdagochtend werden we wakker met eierschillen op het balkon,” vertelt Lennaert Weijers (32) die met zijn vriend Tommy Thomassen (32) bij het winkelcentrum in Oostpoort woont.

Maandagochtend vonden ze voor de tweede keer eierschillen. “Ik voel me niet bedreigd, maar ik verbaas me er gewoon over dat iemand met een eierdoos ’s avonds hierheen fietst om onze vlag te bekogelen. Tot twee keer toe,” aldus Lennaert. Hij stuurde een filmpje naar videoplatform Dumpert, dat sinds maandagavond meer dan 200.000 keer is bekeken.

Het stel laat het er niet bij zitten en heeft besloten om als reactie gewoon nog een tweede vlag op te hangen. Lennaert: “Als het moet hangen we er nog een derde of vierde bij, we hebben er nog een paar in de kast liggen.”

Het is niet de eerste keer dat Oost te maken heeft met uitingen van homohaat. Eerder dit jaar werd een homostel tot twee keer toe lastig gevallen en mishandeld op straat. Eind mei werd een homoseksuele man uitgescholden en gestoken met een stuk glas. Hierop liet de gemeente weten opnieuw onderzoek te gaan doen naar de intolerantie van minderheden in de stad. Er werd gesproken over de inzet van roze ‘lokagenten’, maar het OM liet vrijdag weten dat hier voorlopig geen toestemming voor komt. Er zouden te veel mitsen en maren aan kleven.

Aangifte

Lennaert en zijn vriend Tommy laten weten eigenlijk nooit problemen te hebben gehad in de buurt. Wel gaat het stel aangifte doen bij de politie, op advies van vrienden. “Ik voel me niet bedreigd, maar ik vind het wel belangrijk dat de politie hiervan op de hoogte is,” vertelt Lennaert. “En ik vind het gewoon bizar dat dit in 2020 nog steeds gebeurt.”