Regenboogpad Bos en Lommer al na twee dagen beklad: ‘Dit tolereren we niet’

De tekst werd direct weggehaald door de gemeente. Beeld Laura Obdeijn

Stadsdeel West heeft aangifte gedaan van vernieling en discriminatie, meldt een woordvoerder. “We hebben goede hoop dat we de dader vinden, de politie is er druk mee bezig.” De bekladding moet ’s nachts zijn gebeurd, want dinsdagavond laat was er nog niets te zien. De tekst is weggehaald. Maar omdat het momenteel vriest, wordt er pas donderdag overheen geverfd. “En als het moet doen we dit elke dag, want dit tolereren we niet,” aldus de woordvoerder.

Steeds minder tolerantie

Ewout van Galen (43) is een van de initiatiefnemers van het regenboogpad. Samen met buurtbewoner Sander diende hij hiervoor een voorstel in bij de wedstrijd West Begroot. Ze wonnen de wedstrijd met bijna 4.000 stemmen, waarna ze een budget van het stadsdeel kregen om hun plan uit te voeren. “We wilden seksuele diversiteit zichtbaar maken in het straatbeeld,” legt Van Galen uit. “Ik ervaar steeds minder tolerantie richting lhbtq’s in in Amsterdam, en helaas zijn er ook incidenten geweest die dat zichtbaar maken.”

Beeld Laura Obdeijn

Hij noemt bijvoorbeeld de brand in de studentenflat in Bos en Lommer, eerder dit jaar. Deze werd vermoedelijk aangestoken vanwege de aanwezige regenboogvlaggen. Ook zijn er in dezelfde wijk geregeld regenboogvlaggen vernield wanneer bewoners deze uit hun ramen hingen. En ook de mishandeling van de 14-jarige Frédérique in Oost heeft diepe indruk gemaakt. “Dat is allemaal gewoon heel erg schrikken. Dus we wilden op een ludieke, vrolijke manier laten zien dat Bos en Lommer er voor iedereen is.”

Dat het pad al binnen twee dagen werd beklad, is teleurstellend, zegt Van Galen. “Maar het is wel iets waar ik ergens in mijn achterhoofd al rekening mee had gehouden.”

Openbare ruimte

De woordvoerder van Stadsdeel West zegt dat dit incident bewijst hoe belangrijk het is om lhbtq-acceptatie in de openbare ruimte zichtbaar te maken. “Zo laten we zien dat we niet zwichten voor discriminatie. Gelukkig blijft de buurt ook strijdbaar: juist in Bos en Lommer zie je nog altijd veel regenboogvlaggen in de straten.”

Ook Van Galen voelt zich hierdoor gesteund. “Op sociale media kreeg ik vanochtend alweer steunbetuigingen, de gemeente en politie nemen de zaak heel serieus. Dat doet me goed. Ik hoop vooral dat dit niet nog een keer gebeurt.”