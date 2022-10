Regenboogbankjes in de stad geplaatst op National Coming Out Day

Stadsdeelcommissielid Diederik Brink (D66) zag ze staan in Den Haag en dacht: wat fijn dat je kunt zien wat de waarden van je stad zijn. Samen met Bas van der Sande (VVD) diende hij een voorstel in dat unaniem werd aangenomen.

Nog steeds zijn er veel anti-lhbtq-incidenten in Amsterdam. Zo werden klanten van gaybar Prik onlangs beschoten met een gelblaster en uitgemaakt voor kankerhomo’s en in Bos en Lommer werd het nieuwe regenboogpad in december na twee dagen beklad met de tekst ‘no homo’. Volgens Brink moeten dit soort incidenten op alle mogelijke manieren worden bestreden. “Naast het creëren van veilige ruimtes en andere oplossingen, willen we ook uitstralen wat ons bezig houdt.”

De bankjes komen te staan op de Reguliersgracht, Westermarkt, Haarlemmerplein, Wittenburgerplein, Blauwbrug en de Prins Hendrikkade. Brink: “Als je straks de stad binnenkomt vanaf centraal, zie je gelijk waar Amsterdam voor staat.”

Open en tolerant

Ook Amsterdammers moet het wat zeggen. “We hopen dat Amsterdammers zich trots voelen en ook voelen dat we in een open en tolerante stad wonen.”

De bankjes combineren functionaliteit met een boodschap. Volgens Brink zou die boodschap vanzelfsprekend moeten zijn. “Zeker na zoveel jaar strijden voor gelijke rechten voor lhbtq’s. Maar dit is een manier om een signaal af te geven. Als dat je niet aanstaat, moet je Amsterdam misschien overslaan.”