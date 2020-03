Regels voor markten aangescherpt, Cruyff Courts gaan dicht

. Beeld ANP

Dat kondigt burgemeester Femke Halsema woensdagavond aan. Daarnaast sluit zij de buitensportfaciliteiten, de fitnessapparaten in parken voor openbaar gebruik, vanwege het risico op besmetting met Covid-19.

Normaal wordt het gebruik van deze apparaten juist aangemoedigd, maar dat is door het coronavirus veranderd. “Nu zijn het plekken die de gezondheid kunnen schaden, omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de plekken waar de toestellen staan een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk, zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen een probleem wordt”, schrijft Halsema. “De fitnessapparatuur wordt daarom afgesloten voor publiek.”

Cruyff Courts

Dat geldt ook voor de achttien Cruyff Courts en de voetbalkooien die her en der in de stad staan. Die gaan dicht omdat die te veel jongeren aantrekken, waardoor het niet lukt om afstand te houden.

Vorige week zei burgemeester Halsema nog dat het belangrijk is dat jongeren ondanks Corona kunnen sporten of voetballen. Maar de politie waarschuwde al snel na het sluiten van de scholen dat steeds meer jongeren rond trapveldjes gingen rondhangen. ‘Op basis van recente waarnemingen’ van drukte besluit Halsema nu toch om de voetbalkooien en Cruyff Courts sluiten, omdat hier op relatief kleine oppervlaktes wordt gespeeld. Cruyff Courts zijn door de Cruyff Foundation gesponsorde kunstgrasveldjes die op diverse plekken in de stad staan.

Parken en openbare voetbalvelden gaan vooralsnog niet dicht. Wel zegt Halsema dat handhavers vaker gaan controleren bij de faciliteiten van reeds gesloten sportverenigingen. Daar worden de laatste tijd toch weer veel sporters gezien die over de hekken zijn geklommen.

Voedsel

Ook de markten, plekken waar veel mensen samenkomen, krijgen te maken met strengere regels. De markten blijven open, omdat die een belangrijke functie in de voedselvoorziening vormen, maar vanaf donderdag mogen alleen nog etenswaren verkocht worden. “Kramen waar non-food wordt verkocht verdwijnen tijdelijk van de markten zodat meer ruimte ontstaat: de overige kramen komen verder uit elkaar te staan en bezoekers kunnen meer afstand van elkaar nemen”, zegt Halsema.

De beperkingen die Halsema woensdag afkondigt zijn onderdeel van de bevoegdheden die burgemeesters deze week van het kabinet hebben gekregen. Die voorzien erin dat drukke plekken waar het risico op besmetting groot, preventief kunnen mogen worden.

De burgemeester schrijft dat er mogelijk camera’s worden ingezet om de regels te handhaven.