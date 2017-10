Refresco bruist en Heineken daalt op Damrak

Op het Damrak straalde frisdrankbottelaar Refresco na instemming met de overname door PAI Partners. Bierbrouwer Heineken ging omlaag na publicatie van de kwartaalresultaten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 544,32 punten. De MidKap bleef vlak op 833,72 punten. Parijs won 0,3 procent en Frankfurt 0,2 procent. Londen zakte 0,1 procent.



Heineken was hekkensluiter in de AEX met een min van 1,4 procent. Tegenvallend zomerweer in met name Nederland en Frankrijk heeft de bierverkoop van Heineken in Europa afgelopen kwartaal geen goed gedaan. De bierbrouwer liet zijn vooruitzichten voor heel 2017 ongewijzigd, maar gaat wel uit van een wat grotere impact van valutaschommelingen dan tot dusver het geval was.



Overnames

In de MidKap ging Refresco aan kop met een plus van 2,4 procent. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar stemt in met een overname door de Franse investeerder PAI Partners. De twee zijn er na onderhandelingen uitgekomen.



Arcadis volgde met een winst van 2,2 procent. Het advies- en ingenieursbureau is er afgelopen kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar in geslaagd de omzet op eigen kracht te laten stijgen. Het bedrijf werd daarbij geholpen door gunstige omstandigheden in haar belangrijkste markten.



Bij de kleinere bedrijven dikte ICT Group 2,2 procent aan. De automatiseerder zag de omzet in het derde kwartaal met bijna een kwart groeien. Het bedrijf profiteerde daarbij vooral van overnames.



Lufthansa

In Frankfurt daalde luchtvaartgroep Lufthansa meer dan 2 procent, na bekendmaking van de resultaten. Ceconomy klom ruim 4 procent. Het Duitse bedrijf achter onder meer de elektronicaketens van MediaMarkt en Saturn behaalde in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet.



In Parijs steeg Kering bijna 6 procent na sterke omzetcijfers. Het Franse luxegoederenconcern profiteerde vooral van beter dan verwachte verkopen van modehuis Gucci. De Franse automaker PSA, die ook met cijfers kwam, daalde 0,7 procent.



De euro was 1,1755 dollar waard, tegen 1,1771 een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,2 procent minder op 52,35 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 58,43 dollar per vat.