Referendum over de bouw van windmolens ten onrechte geblokkeerd

Beeld Joris van Gennip

De Amsterdamse actiegroep Windalarm hoopte met een referendum de bouw van windmolens rond de stad te voorkomen. Om het verzoek om een referendum op de vergaderagenda te krijgen bij Provinciale Staten had de actiegroep vorig jaar al vijfhonderd handtekeningen ingezameld.

Anders dan andere provincies stond Noord-Holland jarenlang geen windturbines toe binnen 600 meter van woningen. Het in 2019 aangetreden provinciebestuur wil daar vanaf. Toen Windalarm eerder dit jaar een referendum wilde organiseren tegen dit besluit, wees een meerderheid van Provinciale Staten dit van de hand. Het referendumvoorstel kreeg wel de steun van de gehele oppositie.

Veel oponthoud

Volgens de coalitiepartijen zou een referendum voor te veel oponthoud zorgen bij het halen van de landelijke doelstellingen voor duurzame energie en het Klimaatakkoord, maar volgens de Hoor- en adviescommissie van de provincie gaat die vlieger niet op.

Het is nog niet duidelijk of er nu wel een referendum komt. Provinciale Staten zullen zich opnieuw buigen over het referendumverzoek en het oordeel van de Hoor- en adviescommissie. Om uiteindelijk een referendum te organiseren moet Windalarm vervolgens nog eens 45.000 handtekeningen inzamelen.