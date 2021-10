Reddingspoging stichting Sint mislukt, tweede intocht Amsterdam wel van de baan

Beeld ANP

Het goede nieuws: de intocht van Sinterklaas in Amsterdam is gered. Het slechte nieuws: bemiddelaar Noraly Beyer is er niet in geslaagd om de breuk binnen de organiserende stichting Sint in Amsterdam te lijmen. “Mijn missie is deels gelukt,” zegt de oud-nieuwslezeres over de gesprekken die zij de afgelopen weken voerde met beide partijen. “Maar helaas niet helemaal.”

Beyer werd twee weken terug ingevlogen op verzoek van burgemeester Femke Halsema. Aanleiding waren de verontrustende berichten dat zowel de overgebleven bestuurders als de opgestapte vrijwilligers vast van plan waren een intocht van een goedheiligman te organiseren. Een dubbele intocht was er een te veel in de ogen van het gemeentebestuur.

Dat vinden nu ook de opgestapte vrijwilligers. Zij hebben de bemiddelaar beloofd af te zien van een eigen intocht. “Iedereen wil een mooie intocht voor alle kinderen van Amsterdam,” legt Beyer uit. “De vertrokken vrijwilligers roepen dat ook in koor. Alleen zeggen zij er nu wel bij: wij doen niet mee. Maar zij zullen andere vrijwilligers geen strobreed in de weg leggen.”

Geen verzoening

Beyer voerde de afgelopen weken intensieve gesprekken met beide partijen. “Er is veel oud zeer. Ik kreeg 1001 verhalen te horen. Ik heb daarnaar geluisterd, maar verder kon ik er niet veel mee. Het was mijn opdracht om de intocht van dit jaar veilig te stellen. Dat is gebeurd. Maar dat de verhoudingen niet goed zijn, is duidelijk.”

Aanleiding voor de breuk was het afblazen van de intocht in augustus. In plaats daarvan kwam het bestuur met de optie om Sinterklaas te ontvangen in de Johan Cruijff Arena. Dat was voor een aantal zogeheten kaderleden reden om op te stappen. Opvallend: de afgelopen jaren zijn meer bestuurders teleurgesteld of boos vertrokken.

Beyer heeft de afgelopen weken bekeken of het mogelijk was tot een verzoening te komen. Dat is niet gelukt. De overgebleven bestuurders hadden de opgestapte vrijwilligers gevraagd om te komen helpen met de intocht, maar het bleek voor hen, aldus de bemiddelaar in haar rapport, “moeilijk om hun gevoelens te parkeren tot na de intocht.”

Op basis van haar gesprekken stelt Beyer vast dat de onvrede al langer sluimert, en veel te maken heeft met de wijze waarop de intocht in de hoofdstad wordt georganiseerd. “Dat gebeurt sinds jaar en dag door een groep mensen die elkaar door en door kent, soms familie van elkaar is of goede vrienden. Dat kan leiden tot metaalmoeheid.”

Meer inspraak

Met de overgebleven bestuurders van de stichting is afgesproken dat zij meteen na de intocht aan de slag gaan met een vernieuwing van de organisatie. Burgemeester Halsema heeft aangegeven dat zij daarbij betrokken wil zijn. Beyer: “Zoals het tot nog toe is gegaan, kan het eigenlijk niet meer. De traditie blijft hetzelfde, maar de maatschappij verandert.”

Burgemeester Femke Halsema onderschrijft de conclusie van Beyer dat veranderingen binnen het intochtcomité nodig zijn. Vrijwilligers moeten meer inspraak krijgen en er moet duidelijkheid komen over doorstroming binnen het bestuur.

Voor de bemiddelaar zit het werk er nu op. “Er moet een veranderingsproces op gang komen, maar dat is meer iets voor een deskundige. De vernieuwing zal pijn doen, maar het doel moet voor iedereen hetzelfde zijn: een mooie intocht zonder gedoe.” Beyer omschrijft de klus van de afgelopen weken als taai. Taaitaai? “Nee, gewoon taai.”

Eén intocht

Het resultaat is wel dat Amsterdam dit jaar een klassieke intocht krijgt, met één Sint en één stoomboot die richting het Scheepvaartmuseum varen. De precieze plannen worden later deze week bekendgemaakt. Vast staat wel dat de intocht een doorstroomevenement wordt: er wordt van de bezoekers geen QR-code gevraagd.

De intocht van Sinterklaas in Weesp gaat dit jaar níet door. De Stichting Sinterklaas Intocht Weesp ziet het vanwege de coronamaatregelen praktisch niet uitvoerbaar om de feestelijkheden te organiseren.