Reddingsbrigade niet meer alle warme dagen aanwezig op strand IJburg door vrijwilligerstekort

De Amsterdamse Reddingsbrigade tijdens een oefening op strand IJburg, juli dit jaar. Beeld Jakob van Vliet

In de weekends komt het rooster nog wel rond, vertelt Walter Weg (48), voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. Maar de brigade wordt op warme dagen ook doordeweeks verwacht. Woensdag waren strandgasten in IJburg voor het eerst volledig overgeleverd aan hun eigen oplettendheid. Geen enkele lifeguard was die dag beschikbaar. “We zijn nu met 35 vrijwilligers, maar eigenlijk hebben we het drievoudige nodig,” aldus Weg.

Donderdag zet de voorzitter, die ook fulltime voor de gemeente werkt als vaarweginspecteur, zijn eigen vakantiedag opzij om toezicht te houden. “Het lukte me om nog één andere vrijwilliger op te trommelen. We zijn dus met z’n tweeën, terwijl er op zo’n warme dag minstens zes vrijwilligers nodig zijn.”

Toezicht strand IJburg

Het tekort bestaat al sinds de start van het toezicht bij strand IJburg in augustus 2020, na twee incidenten waarbij in korte tijd twee mensen overleden. Maar in tegenstelling tot 2022 had 2021 weinig mooie doordeweekse zomerdagen. En door corona hadden vrijwilligers de afgelopen twee jaar meer tijd om in te vallen. Oproepen voor nieuwe lifeguards leveren nu dan ook weinig op. “Mensen vragen als eerste: ‘Wat schuift dat?’ Dan is het antwoord: heel veel waardering, een paar keer per jaar een lekkere barbecue en that’s it.”

De reddingsbrigade krijgt wel een vergoeding van stadsdeel Oost, maar daar worden zaken als opleidingen, verzekeringen en materiaal van betaald. “Het zou fijn zijn als de gemeente hier een grotere rol in zou kunnen spelen, waardoor we vrijwilligers wat kunnen betalen.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

Voor Strand IJburg 🏖️ is de Amsterdamse Reddingsbrigade voor komende zomer opzoek naar nieuwe lifeguards! Zondag 24 april start om 12.00 uur een informatiebijeenkomst over jouw verantwoordelijkheden als lifeguard. Kom naar de bijeenkomst, of meld je direct aan! ⤵️#IJburg pic.twitter.com/aDGK8PfMe1 — Stadsdeel Oost (@Stadsdeel_Oost) 21 april 2022

Andere Amsterdamse zwemplekken

De gemeente is niet verplicht om toezicht te regelen. Zo is er bij de rest van de officiële Amsterdamse zwemplekken nooit een reddingsbrigade aanwezig. Dat is wel een toekomstdoel, vertelt Weg. Hij ziet tijdens zijn patrouilles dat toezicht levens kan redden.

“We adviseren mensen niet verder te zwemmen dan de ballenlijn, maar er zijn toch overmoedige zwemmers die naar de sliblijn 200 meter verderop willen. Halverwege komen ze erachter dat het toch wel ver is, ze krijgen kramp en raken in paniek. Dan ligt verdrinkingsgevaar op de loer. Zo hebben we al een paar mensen uit het water gehaald.”

De basistips blijven belangrijk, benadrukt Weg: “Smeer goed in, drink voldoende en let op elkaar. En als je niet goed kan zwemmen of al lang niet meer hebt gezwommen, ga dan niet te ver het water in. Met je knieën in het water koel je ook al lekker af.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: