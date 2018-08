Reddingsbrigade en handhaver varen samen tijdens Canal Parade

Dat meldt Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. De organisatie die al ruim een eeuw bestaat, is dit jaar met tien boten aanwezig rondom de vaartocht. Een aantal boten komt van andere brigades elders in het land.



De Canal Pride heeft zelf een bedrijf in de arm genomen voor de veiligheid van de deelnemers aan de botenparade, de reddingsbrigade houdt daaromheen een oogje in het zeil.



Op elk vaartuig van de Reddingsbrigade is een koppel geplaatst, die de pleziervaart op de grachten in de gaten houdt.



Hoogst uitzonderlijk

Bij de gemeente en Waternet komen dit jaar veel meer klachten binnen, voornamelijk vanwege harde muziek aan boord van sloepen en bootjes. Soms zijn dit particulieren, meestal gaat het om vaartuigen die verhuurd worden voor een bedrijfsfeestje of een relatie-evenement.



De regel is dat versterkte muziek tot tien meter rondom een boot hoorbaar mag zijn. De handhavers die meevaren met de Reddingsbrigade zijn dit jaar extra gespitst op plezierschippers die deze regel overtreden. Als de botenparade de route passeert mogen bootjes langs de kant sowieso geen versterkte muziek afspelen.