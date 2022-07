Reddingsbrigade en brandweer oefenen bij IJburg: ‘Slachtoffer gevonden, ik kom op’

De reddingsbrigade en brandweer voeren een gezamenlijke oefening uit op het strand van IJburg. Beeld Jakob van Vliet

“Surfer in aanvaring met zwemmer buitengebied. Ik herhaal: twee drenkelingen, locatie IJburg strand, ter hoogte van de surfschool,” galmt lifeguard Rogier Otten (47) vanaf zijn post op het strand door de portofoon. Binnen no-time rukt het team van de Amsterdamse Reddingsbrigade uit en haast zich naar het strand. Terwijl ze drenkeling één uit het water halen en reanimeren, klinken in de verte de sirenes van het duikteam van de brandweer.

Mogelijke omstanders hoeven op deze vroege donderdagochtend niet in paniek te raken: het gaat om een gezamenlijke oefening van de Amsterdamse Reddingsbrigade en een duikteam van de brandweer. De samenwerking tussen de twee hulpdiensten is volgens Walter Weg (48), voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade, van groot belang: “Bij het redden van een drenkeling is onze communicatie levensbepalend.”

Lifeline

Terwijl het duikteam van de brandweer arriveert en snel geïnstrueerd wordt, vormen vier lifeguards een zogenoemde lifeline in het water om het tweede slachtoffer – net als de eerste drenkeling een levensechte pop – te lokaliseren. Die is inmiddels geheel volgens briefing ‘buiten bewustzijn geraakt’ en zinkt naar de bodem.

“Slachtoffer gevonden, ik kom op.” Binnen twee minuten vindt duiker Derk Kramer (27) drenkeling twee. Onder begeleiding van de vrijwilligers van de reddingsbrigade wordt het slachtoffer aan wal gehaald en gereanimeerd: oefening geslaagd. Otten: “Het lokaliseren van een te water geraakt persoon is met stip het allerbelangrijkste.” Immers: hoe sneller de drenkeling gevonden wordt, hoe groter de kans op een succesvolle reddingsactie.

Omstanders spelen volgens Ron Stil (56), manager duikteams van de brandweer, een cruciale rol bij het lokaliseren van een drenkeling. Door bijvoorbeeld een foto te maken met een herkenningspunt of een voorwerp te plaatsen ter hoogte van de plek waar de drenkeling onder water verdween, kunnen hulpdiensten een nauwkeurige plaatsbepaling doen, en direct op de goede plek gaan zoeken. Als omstander zelf achter een drenkeling aan duiken is risicovol en heeft alleen zin als je écht goed kunt zwemmen, én als er meerdere personen aanwezig zijn om je in gaten te houden, aldus Stil.

De Amsterdamse Reddingsbrigade en de duikteams van de brandweer oefenen regelmatig samen. Naast hun vaste post op strand IJburg is de reddingsbrigade tijdens evenementen ook in de stad en op de grachten aanwezig, en sprong vorig jaar zelfs bij in België.

Drank en drugs

Er zijn vele oorzaken waardoor mensen in het water in de problemen raken, aldus Stil. Personen raken veelal onder invloed van drank of drugs te water doordat ze bijvoorbeeld in de gracht plassen, of gaan zwemmen en de controle verliezen. Een toenemend probleem dat Stil signaleert: “Ouders kijken tegenwoordig meer op hun mobiel dan naar hun zwemmende kind, met alle gevolgen van dien.”

Alle medewerkers van de reddingsbrigade leveren hun bijdrage op vrijwillige basis. Volgens lifeguard Julia Bakker (22) zorgt dat voor een heel divers team: “De reddingsbrigade heeft voor ieder wat wils. Ik wil graag zwemlerares worden, deze opleiding kan ik nu binnen de organisatie volgen.” Ook Luca Sukhraj (19) zit sinds een jaar bij de reddingsbrigade. Op deze manier kan hij naast zijn opleiding verpleegkunde net wat extra vaardigheden leren. De reddingsbrigade is blij met jonge vrijwilligers als Julia en Luca en roept ook anderen op zich te melden. Weg: “Iedereen kan binnen de reddingsbrigade het verschil maken.”