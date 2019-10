Redding noodlijdende afvalbedrijf AEB is mislukt

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Dat meldt de gemeente Amsterdam, eigenaar van AEB, in een brief aan de gemeenteraad. HVC ziet geen brood in een overname van AEB. Omdat AEB veel meer bedrijfsafval verbrandt en relatief veel minder huishoudelijk afval uit Amsterdam zelf en dus de markt op moet om afval aan te trekken, vindt HVC het risico te groot. Het was al bekend dat onder de 46 gemeenten en zes waterschappen die samen eigenaar zijn van HVC veel weerstand bestaat tegen een overname van AEB.

Het stadsbestuur gaat door met het verkooptraject dat parallel aan de gesprekken met HVC was opgezet om AEB te privatiseren. Er hadden zich al meerdere gegadigden gemeld om AEB of delen daarvan over te nemen. Het stadsbestuur sluit ook niet uit dat AEB in gemeentehanden blijft.

Ook goed nieuws

Goed nieuws over AEB is er ook: komende dagen worden van twee van de stilgelegd afvalovens weer opgestart. Het is de bedoeling dat ze eind volgende week weer volledig in bedrijf zijn. In november zou AEB weer op volledige capaciteit kunnen draaien.

Het stadsbestuur vindt het daarom ook verantwoord om extra geld te steken in AEB. Bovenop de 35 miljoen euro die de gemeenteraad eerder beschikbaar stelde, verstrekt het stadsbestuur nog eens 45 miljoen aan noodsteun aan AEB, ‘onder strikte voorwaarden en toezicht’.

Al geruime tijd is de toekomst van het noodlijdende AEB punt van felle discussie in Amsterdam. Het afvalbedrijf staat sinds februari 2018 ­onder verscherpt toezicht van de inspec­tie, de Omgevingsdienst Noordzee­kanaalgebied (OD). Sinds juli verkeert het bedrijf in diepe problemen nadat vier van de zes verbrandingslijnen om veiligheidsredenen uitgeschakeld en gerepareerd moesten worden. Er dreigde een acuut faillissement door wegvallende inkomsten. Ook ontstond een landelijke afvalcrisis omdat met het sluiten van AEB een groot deel van de verbrandingscapaciteit was weggevallen.

Op papier is AEB zelfstandig, maar de gemeente Amsterdam is de grootste aandeelhouder. Lang werd gesteggeld over privatisering van het bedrijf. De vraag was wie AEB over zou nemen: de coöperatieve huisvuilcentrale HVC (publiek) of het recycle- en sloopbedrijf Beelen (privaat). Beelen viel af. HVC nu ook.

