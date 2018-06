Redding nabij voor kunstwerk De Muur in Noord

De Muur staat op instorten. Het stalen kunstwerk aan het IJplein dat er uitziet als een uitvergroot, knalrood Mariakaakje, is aangevreten door roest. De gemeente wil het monumentale werk van de vier jaar geleden overleden beeldhouwer Alfred Eikelenboom verwijderen voordat het gevaarlijk instabiel wordt.



Een nieuwe uitvoering moet de plek op het grasveld tussen Meeuwenlaan en Gedempte Insteekhaven vullen. Restauratie heeft geen zin volgens Kunstwacht, dat sinds 2002 de Amsterdamse kunst in de openbare ruimte beheert en onderhoudt.



Weinig onderhoud

De Muur is gevuld met materiaal dat uitzet. "Restauratie is dweilen met de kraan open," stelt Eduard Weijgers van Kunstwacht.



Moet het werk dan weg? "Van sloop van De Muur is nooit sprake geweest," verzekert gemeentelijk woordvoerder Anouk Panman. "Het kunstwerk verkeert in slechte staat. Wij zetten in op een heruitvoering in samenwerking met de erven Eikelenboom om het in ere te herstellen."



Esther Eikelenboom, dochter van de maker en beheerder van zijn nalatenschap, luidde twee jaar geleden de noodklok. Zij verwijt de gemeente dat er weinig onderhoud is gepleegd.