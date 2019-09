‘Redder’ Erbudak kwam niet aan bod in de rechtszaal

Waar Aysel Erbudak het steeds wilde hebben over haar rol als redder van het Slotervaartziekenhuis, focuste Justitie in de strafzaak tegen de oud-directeur op twee dubieuze investeringen.

Het ging, in de ogen van de verdediging, plompverloren – de wijze waarop officier van justitie Machteld Kok woensdag de strafeis tegen Erbudak formuleerde. Bij het beredeneren van de gewenste twee jaar gevangenisstraf, ging ze voorbij aan de hoofdlijn van haar verweer.

Met advocaat Cees Korvinus had Erbudak afgelopen maandag uitvoerig verteld over de informele werkwijze van haarzelf en zakenpartner Jan Schram, die in 2006 het Slotervaart had gekocht. Er stond weinig op papier, de mening van andere directieleden en toezichthouders werd voor kennisgeving aangenomen en het ziekenhuis zagen ze als een onderdeel van hun andere bedrijven, waaronder een callcenter en vastgoedonderneming. In die, volgens de rechter ‘mistige’ modus operandi, deed het er minder toe welk bedrijf voor welke investering opdraaide. Ze waren immers onderdeel van één geheel.

Het ‘grote plaatje’

Nu de in 2013 ontslagen Erbudak terecht staat op verdenking van verduistering van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgelden, luistert het juist nauw. Ging het om geld van haarzelf en/of Schram, of was het van het Slotervaart?

Korvinus en Erbudak wilden het vooral hebben over het ‘grote plaatje’. Daarin transformeerde Erbudak na haar aantreden bij het Slotervaart in sneltreinvaart van lelijk eendje tot parel van de gezondheidszorg en werd ze op handen gedragen door het personeel.

Na het overlijden van haar beschermheer Jan Schram, eind 2012, zagen diens nabestaanden hun kans schoon. Ze ontsloegen haar met vermeende dubieuze transacties als aanleiding. Vervolgens verkwanselden de nieuwe eigenaren Erbudaks erfenis en kwam het Slotervaart in grote financiële problemen. Met het faillissement van vorig jaar als gevolg. Aldus de lezing van Erbudak en Korvinus.

Financieel gewin

Dat Erbudak geliefd was, wilde officier Kok nog wel beamen. Verder maakte ze geen woorden vuil aan het verweer dat het Slotervaart nauw betrokken was bij de investeringen die het OM ziet als privékwesties van Erbudak. Het gaat er om dat ze zich heeft verrijkt ten koste van het ziekenhuis, aldus Kok. “Op een hele slimme manier, het was heel listig.” Het draaide om financieel gewin. “En dat is onvergeeflijk.”

Vast staat dat bij de twee investeringen waar de strafzaak om draait, het Slotervaart er financieel bij is ingeschoten. Volgens de verdediging heeft het te maken met onschuldige, maar fatale fouten bij de boekhouding van het ziekenhuis en was Erbudak nimmer uit op zelfverrijking. Hoe de rechtbank dat ziet, vernemen we op 7 oktober.