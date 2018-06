Redder drenkeling uit gracht krijgt medaille

Harder is schipper bij een rondvaartbedrijf, en was op de bewuste avond bezig een boot aan te leggen de Rode Hoed, toen zij een man in de gracht zag spartelen. Ze trok de man uit het water, en scheurde daarbij haar borstspier. Onbegrijpelijk vindt ze het, dat niemand hielp, maar dat mensen stonden te filmen.



Jaarlijks verdrinken gemiddeld achttien mensen per jaar in Amsterdam, waarvan vijf á zes in het centrum. Vaak gaat het mis bij toeristen die met een slok op in de gracht willen plassen. Inmiddels zijn er op risicolocaties, zoals in het Wallengebied, grijpstenen en reddingstrappen geplaatst.



Lees ook: Waarom waarschuwt niemand voor de gracht als sluipmoordenaar?