Redactie AT5 zegt vertrouwen op in directeur

Alphons Martens. Beeld -

Vrijdagmiddag heeft de redactieraad Martens laten weten niet met hem door te willen. Het statement dat de redactieraad van AT5 liet uitgaan is onderschreven door 35 van de 38 redactieleden. Martens laat in een reactie weten ‘begrip te hebben voor de emoties,’ en wil ‘verder in gesprek’ met de redactie. Hij is niet van plan om op te stappen.

‘Onveilig en stuurloos’

‘Het valt ons ontzettend zwaar, zeker voor de Amsterdammer voor wie wij het liefst het vuur uit de sloffen lopen, maar onder deze omstandigheden en onder deze directie kunnen wij niet langer naar behoren ons werk doen,’ schrijft de redactieraad. Na het gedwongen vertrek van Pronk voelen redacteuren zich ‘onveilig en stuurloos.’

Pronk werkte 25 jaar bij AT5 en gold als het journalistieke geweten van de stadszender. Omdat AT5 het al jaren, om onduidelijke redenen, zonder hoofdredacteur moet stellen, had Pronk als adjunct in de praktijk de leiding over de redactie. Waar het verschil van inzicht om draait is, ook voor de redactieraad, nog steeds niet duidelijk.

Eerdere brandbrief

Afgelopen week schreven zo’n 30 oud-AT5‘ers, onder wie Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke, een brandbrief naar de Raad van Toezicht van AT5 en naar wethouder Touria Meliani (Cultuur) waarin zij hun zorgen uitten over het vertrek van Pronk. Martens liet weten veel gesprekken te voeren met de Ondernemingsraad (OR) en de redactie om het vertrouwen te herstellen, maar daar is hij kennelijk niet in geslaagd.

Wat de OR en de redactieraad ook steekt is dat Martens een ‘activiteitenplan’ heeft opgesteld, waarin hij de toekomstplannen schetst voor AT5, zonder dat zij daarbij betrokken zijn. De OR dreigde Martens vrijdag zelfs met ‘juridische vervolgstappen’. In het plan staat onder meer dat ‘senior medewerkers gestimuleerd zullen worden om zich verder te ontwikkelen buiten het bedrijf om zodoende jonge talenten binnen de organisatie de ruimte te geven om door te groeien naar senior functies.’