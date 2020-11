Recyclen afval levert 120 banen op bij sociale werkplaats Pantar

Beeld Getty Images

Aan de Seineweg is Pantars eerste ‘circulaire hub’ geopend. In de broeikas in het groen van De Bretten waar arbeidsgehandicapten planten kweken, sorteren ze voor het sociaal werkbedrijf nu ook waardevolle reststromen uit de stad.

Voor de koffiedrab en de citrusschillen zijn al afnemers gevonden. De koffiedrab is een grondstof voor zeep en printerinkt en er kunnen oesterzwammen op groeien. De citrusschillen zijn, na reiniging, een bestanddeel voor likeur.

Het is de bedoeling dat hier op den duur 120 Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan werken. Pantar heeft ook al plannen voor vergelijkbare hubs in Noord en Zuidoost.

Pantar speelt in op de ambities van de gemeente om per 2050 een circulaire economie te hebben waarin al het afval wordt hergebruikt als grondstof. Pantar ziet ook mogelijkheden om blik, kunststoffen en petflessen in te zamelen.

Dat sluit nauw aan bij wat Pantar doet. Het heeft immers al veel mankracht in huis, panden in verschillende delen van de stad en elektrisch transport dat nu vooral voor koerierswerk wordt gebruikt.

Op afspraak

Voor horeca en andere bedrijven in de stad is het voordeel dat ze op afspraak hun afval kwijt kunnen en ze helpen arbeidsgehandicapten aan een baan. Of zoals Peter van ’t Klooster van Pantar het noemt: “Ze werken mee aan het creëren van een arbeidsmarkt voor mensen die ook gewoon Amsterdammers zijn.”

Aan de Seineweg komt nog een vergister voor het groenafval wat niet hergebruikt kan worden. Daarmee wordt warmte en CO2 opgewekt voor in de kas en stroom voor de elektrische wagentjes van Pantar.

Voor Pantar is de circulaire hub een nieuwe manier om zijn doelgroep aan werk te helpen. Het sociaal werkbedrijf zit in een lastig parket door bezuinigingen en omdat veel werk dat traditioneel in de sociale werkplaatsen wordt gedaan, verdwijnt door mechanisatie. Volgens de Participatiewet zouden meer arbeidsgehandicapten een plek vinden op de werkvloer bij gewone bedrijven, maar daarvan is te weinig terechtgekomen.

De plannen zijn genomineerd voor de Werkinnovatie Prijs. Begin volgend jaar moet blijken of Pantar een deel opstrijkt van de 3 miljoen euro die beschikbaar zijn bij deze prijs van de Start Foundation en brancheorganisatie voor sociale werkplaatsen Cedris. In dat geval zullen de hubs sneller van de grond komen, zegt Van ’t Klooster.