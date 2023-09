Rectorswoning Amsterdams Lyceum nog altijd niet omgebouwd tot lerarenwoningen door gebrek aan fondsen

De rectorswoning van het Amsterdams Lyceum aan het Valeriusplein in Zuid. Beeld Marc Driessen

Tot en met 2021 werd de rectorswoning van het Amsterdams Lyceum daadwerkelijk bewoond door de rector van de school. Maar doordat de bewoner van het huis ook een marktconforme huur moet betalen, is dat niet meer mogelijk. Met een rectorsalaris is het huurbedrag niet op te hoesten en dus wordt het pand verhuurd, vertelde conrector Tom van Veen in juli 2020 in Het Parool.

De woning aan het Valeriusplein, De Zonnewijzer genaamd, is een rijksmonument. De 330 vierkante meter grote villa werd in 1917 gebouwd in opdracht van Christiaan Pieter Gunning (1886-1960), oprichter en eerste rector van de school. De kapitale villa is een ontwerp van de broers Herman en Jan Baanders in de stijl van de Amsterdamse School. Het huis telt negen kamers en staat naast de school in Zuid.

Sinds het vertrek van de laatste bewoner heeft het Amsterdams Lyceum het plan de villa om te bouwen tot wooncomplex voor jonge leraren. Veel leraren verlaten nu de stad, omdat zij geen woonruimte kunnen vinden. Van Veen vertelde dat er ‘ruimte is voor vier of vijf kamers van 30 tot 35 vierkante meter en een paar gemeenschappelijke kamers, een keuken en badkamer’.

Tegenvaller

Dat plan is echter nog niet van de grond gekomen. Op Instagram deelde kunstenaar Micky Hoogendijk dat ze samen met haar partner Erwin Stam de monumentale stadsvilla heeft omgebouwd tot ‘een thuis voor de tuinkunst en de sculpturen’ die ze maken.

Conrector Van Veen bevestigt dat de villa nog altijd wordt verhuurd. “Dit is de tweede persoon die het van ons huurt,” vertelt hij. “Dat is om tijd te winnen om te onderzoeken wat we nog steeds willen: het bouwen van een wooncomplex voor jonge leraren. Het is alleen tegengevallen om dat te realiseren.”

Van Veen legt uit dat hij de afgelopen jaren met Stadsherstel in gesprek is geweest, maar dat het niet is gelukt woningen te realiseren. “Dat had niets met vergunningen te maken,” zegt hij. “We hebben als school geen particulier vermogen en daarom geen geld om te investeren. Dat hebben we echter wel nodig om er vijf appartementen van te kunnen maken. Uiteindelijk leek het met Stadsherstel te gaan lukken, die waren ook heel enthousiast, maar ook zij kregen het uiteindelijk niet rond.”

Ondanks de verhuur is de ambitie van het Amsterdams Lyceum voor de stadsvilla onveranderd. Van Veen zou het pand nog altijd willen verbouwen om er jonge leraren te huisvesten, als dat op een goede manier realiseerbaar blijkt. “Misschien kan de gemeente daarin een rol spelen,” aldus de rector.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Micky Hoogendijk (@mickyhoogendijk) op 6 Sep 2023 om 0:49 PDT

