Rector wil Comenius Lyceum islamitisch maken

We gaan niet praten over invoering van gescheiden klassen.

Het ligt volgens Op 't Einde voor de hand dat het Comenius daarin een rol speelt. "Van de leerlingen hier is 99 procent moslim en Amsterdammer. Het zou goed zijn als je dat bij elkaar brengt."



Er officieel een islamitische school van maken, zou enige tijd vergen. Er moet instemming komen van het bestuur, van de koepelorganisatie voor voortgezet onderwijs in Amsterdam (Osvo) en vervolgens van de minister. Maar het is volgens de rector 'niet zo ingewikkeld' om op korte termijn tegemoet te komen aan veel verlangens van zijn moslimleerlingen.



Gescheiden sporten

"Dan gaat het om een stilteruimte - een lokaal waar ze kunnen bidden -, op vrijdagmiddag vrij voor moskeebezoek, in het rooster rekening houden met de laatste week van de ramadan en een optie voor wie daar behoefte aan heeft voor gescheiden sporten. Allemaal zaken waarover ik graag het gesprek aanga, om te kijken of er belangstelling voor is. Dat geldt uiteraard niet voor onze democratische kernwaarden. En we gaan niet praten over invoering van gescheiden klassen."



Op 't Einde wil niet zeggen hoeveel afzwaaiende basisschoolleerlingen zich hebben aangemeld bij het Comenius Lyceum voor het komende schooljaar. "Die cijfers zijn ook nog niet definitief." Eerdere cijfers duiden erop dat het Cornelius Haga Lyceum een concurrent is van het Comenius Lyceum, dat drie jaar geleden nog 734 leerlingen had en nu 533.



Groei ondanks commotie

Het Haga Lyceum heeft tot nu toe 135 aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar, waardoor het van 178 kan uitgroeien naar ruim 300, waarvoor wel extra lokalen nodig zijn. De groei komt ondanks de waarschuwing van de AIVD, dat 'richtinggevende personen' binnen de school, onder wie directeur/oprichter Soner Atasoy, banden zouden hebben met een Tsjetsjeense terreurorganisatie.



Minister Slob zei vrijdag dat de toestroom naar het Haga erop duidt dat islamitische ouders hun kinderen bij voorkeur naar een islamitische school sturen.



De gemeente wil volgens wethouder van Marjolein Moorman (Onderwijs) pas over extra huisvesting voor het Haga Lyceum praten als het bestuur plaats maakt voor 'een deugdelijk interimbestuur'.