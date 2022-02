Rectificatie: flitsbezorgservice Churandy Martina blijkt pr-stunt

Originele bericht van 31-01

Sprinter Churandy Martina lanceert dinsdag een nieuwe flitsbezorgservice in Amsterdam. De boodschappen worden alleen niet op de fiets bezorgd, maar door hardlopers.

Hardlopen met een tas boodschappen op de rug. Het klinkt als een 1-aprilgrap, maar Churandy Martina is bloedserieus met zijn bezorgservice. De goedlachse atleet ziet een ‘gezond gat in de markt’ met de ‘opkomende populariteit van zowel de flitsbezorgservices als hardlopen.’ “Als atleet ben ik getraind dat elke seconde telt en die visie trek ik door in mijn nieuwe start-up.”

Dinsdag kunnen, na een pilot, de eerste bestellingen worden gedaan via de app Churundy. Bij het bedrijf hebben zich meer dan honderd hardlopers gemeld die de boodschappen gaan leveren. In eerste instantie levert het bedrijf alleen in Amsterdam. Over een aantal maanden wil Churundy uitbreiden naar enkele andere grote steden.

Om de ruggen van de hardlopende bezorgers te sparen, is het de bedoeling dat er kleine bestellingen worden gedaan. Er zit een gewichtslimiet op de bestellingen van 5 kilo. Een werkdag duurt maximaal 3,5 uur. “Het is echt voor als je iets vergeten bent,” zegt een woordvoerder van het pr-bureau van Churundy.

Churundy verwacht de concurrentie aan te kunnen met de bestaande bezorgers. Door de aanwezigheid van vele ‘dark stores’ in Amsterdam, kan het bezorgen hardlopend net zo hard als fietsend, redeneert een woordvoerder van het pr-bureau. “En het gaat er natuurlijk ook om dat mensen gezond bezig zijn.” Na Getir, Flink, Zapp en Gorillas is Churundy de vijfde flitsbezorger in de hoofdstad.

Churundy werkt samen met Superunie, een coöperatie die de inkopen doet voor supermarkten als Plus, Spar en Coop. Superunie levert Churundy de boodschappen, die in magazijnen door de stad zijn opgeslagen. Churundy zorgt via de app voor de bestellingen en levert de bezorgers. De financiering voor het bedrijf komt van Standard Investments.