Recruitmentbureau betaalt helft huur leraren uit de provincie

Op deze manier probeert recruitmentbureau Derec nieuwe basisschoolleraren te lokken. Volgens Derec zijn er op de 210 Amsterdamse basisscholen dit jaar 170 openstaande vacatures voor docenten. Dat aantal loopt op tot 400 in 2020.



Het aanbod geldt alleen voor pas afgestudeerde pabostudenten uit provincies buiten de Randstad, die fulltime gaan werken via het recruitmentbureau. De aankomende leraren krijgen de helft van hun huur vergoed, tot een maximumbedrag van 700 euro per persoon.



'Dus als je met een oud-collega of klasgenoot richting de Randstad komt, samen een huis huurt en werkt via Derec, blijven wellicht alleen de vaste lasten over,' zo probeert het persbericht nieuwe basisschoolleraren over de streep te trekken.



Daarnaast krijgen de aankomende docenten minimaal een jaarcontract en kunnen ze uit meerdere vacatures kiezen.



Eerder deze maand maakte Amsterdam al bekend exclusief huizen te gaan reserveren voor jonge leraren.



