Recordstand Ajax op beurs na winst op Real

De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland bereikte de kwartfinale van de lucratieve Champions League, na winst tegen titelhouder Real Madrid in Estadio Santiago Bernabéu.



Kort na de openingsbel stond Ajax op het Damrak 10,1 procent hoger op 16,90 euro, de hoogste koers ooit. Ajax ging in mei 1998 naar het Damrak, destijds voor 32,50 gulden. De laagste koers werd eind maart 2003 in de boeken gezet, op 3,17 euro per aandeel. De aandelen zijn de afgelopen twaalf maanden bijna 50 procent in waarde gestegen.



10,5 miljoen euro

Ajax had de thuiswedstrijd tegen Real nog verloren (1-2), maar het elftal van trainer Erik ten Hag had slechts 18 minuten nodig om die achterstand ongedaan te maken. Real Madrid werd in eigen stadion uiteindelijk met 1-4 verslagen. Doelpuntenmakers voor de Amsterdammers waren Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne.



Voor het bereiken van de kwartfinales krijgt Ajax 10,5 miljoen euro, exclusief inkomsten uit onder meer kaartverkoop. De club heeft dit seizoen al zo'n 75 miljoen euro in de Champions League verdiend.



De afgelopen drie jaar won Real Madrid, dat geen beursnotering heeft, de Champions League. Het Duitse Borussia Dortmund, dat ook een notering heeft, werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Het aandeel verloor 1 procent.



Kleine verliezen

Verder opende de Amsterdamse aandelenbeurs woensdag iets lager. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend met kleine verliezen. Beleggers keken vooral uit naar de verdere ontwikkelingen rond het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China.



Op het Damrak openden Corbion en Basic-Fit de boeken, en daarnaast was Ajax dus in trek.



De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 774,58 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,2 procent. Parijs zakte 0,1 procent en Londen bleef vrijwel vlak.



Corbion zakte 3,6 procent bij de middelgrote bedrijven. Het speciaalchemieconcern zette vorig jaar een hogere omzet in de boeken, maar kampte wel met tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen. Sportschooluitbater Basic-Fit zag afgelopen jaar zowel de winst als de omzet groeien en klom 1,5 procent.