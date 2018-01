Recordjaar voor haven Amsterdam

Havendirecteur Koen Overtoom maakte de cijfers donderdagmiddag bekend op de nieuwjaarsreceptie van het havenbedrijf. Volgens hem profiteert de haven sterk van de economische groei in de regio. Het is dan ook vooral de import die in Amsterdam is gestegen, met 4 procent, naar 50,9 miljoen ton. De export bleef op hetzelfde peil als in 2016.



'Over bedrijven heen gestort'

Het vestigingsklimaat voor bedrijven is voor Overtoom nog wel reden tot zorg. "Het gaat heel erg goed met de haven, maar je kunt het zo verliezen." Als voorbeeld noemde hij de bouwplannen voor Haven-Stad, 40.000 tot 70.000 woningen in het deel van de haven binnen de ring. De gemeente besloot daartoe onlangs. "Dat wordt in de communicatie zo over de bedrijven die daar zitten heen gestort."



Hij hoopt dan ook dat dit jaar meer duidelijkheid komt over dit soort thema's die 'een beetje aan het zweven' zijn. "Zoals ADM, zoals Haven-Stad, zoals de toekomst van de cruiseterminal."



Wederom bestond de Amsterdamse overslag voor meer dan de helft uit olieproducten. De grootste benzinehaven van de wereld zag de overslag van olieproducten met 4 procent toenemen naar 44,4 miljoen ton. Ook kwamen er meer agrarische bulkstoffen, zoals sojabonen, granen, oliehoudende zaden en grondstoffen voor diervoeder. Dat steeg met 5 procent naar 8,3 miljoen ton.



Natte bulk

In de kolenoverslag was opnieuw een daling, van 3 procent dit keer. Vorig jaar werd 15,8 miljoen ton steenkool overgeslagen via Amsterdam. In 2014 was dat nog 19,5 miljoen ton. Ook bij de 'overige natte bulk', zoals chemische grondstoffen, ging het minder goed. Daar daalde de overslag met een kwart naar 2,2 miljoen ton.



Vorig jaar kwamen er 134 cruiseschepen, negen meer dan in 2016. Het aantal passagiers groeide fors, van 282.000 naar 333.000. Gemiddeld werden de zeecruiseschepen dus groter. Na jarenlange groei stagneerde voor het eerst het aantal riviercruiseschepen. Het aantal passagiers daalde zelfs licht.