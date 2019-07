Recordhitte in de stad op komst: blijf binnen

Zoek de warmte niet op. Dat is het devies voor de komende tropische dagen, waarin het met temperaturen van tegen de 40 graden extreem warm wordt. Zo heet is het nog nooit geweest in Nederland.

De kans op uitdroging en verbranden is groot op deze dagen met extreem hoge temperaturen. Het oude hitterecord gaat wellicht sneuvelen. Op 23 augustus 1944 werd in het Gelderse Warnsveld een temperatuur van 38,6 graden gemeten.

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza: “Vanuit meteorologisch perspectief is er sprake van enige opwinding. Maar voor de mensen die met deze extreme hitte te maken hebben, is het echt oppassen geblazen.”

’s Nachts ook tropisch

Klaassen raadt aan om op het warmste deel van de dag, tussen één en vier uur ’s middags, de hitte niet op te zoeken. “De extreme temperaturen van de komende dagen, vooral op woensdag en donderdag, zijn vrij ongebruikelijk. Er is sprake van zonkracht 7 tot 8, wat betekent dat on­beschermde huid binnen een kwartier verbrandt. Ook de nachten worden, met een temperatuur boven de 20 graden, tropisch warm.”

Voor brandweerlieden worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Er is een zogenoemde A-wagen (ademluchtwagen) met ­koelstoelen en ijszakken, zodat de brandweermannen en -vrouwen zichzelf koel kunnen houden. “Er staan niet meer brandweerlieden ­paraat,” zegt Leena Jaarsveld, van brandweer Amsterdam-Amstelland.

De GGD Amsterdam verwijst naar hun website met hittetips. Drink voldoende, vermijd inspanning, blijf uit de zon en bescherm je huid. “Pas als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het Nationaal Hitteplan activeert, gaan wij actief berichten sturen naar huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties,” zegt voorlichter Johan Braber. “Om hen te wijzen op de hittetips voor kwetsbare doelgroepen als ouderen, mensen die op straat leven en mensen met een slechte gezondheid.”

Bij de woon- en zorgcentra van Amsta treedt het hitteplan wel in werking. “Dat gebeurt altijd bij 27 graden of warmer,” zegt Andrea Janssen, woordvoerder van Amsta, dat dertig zorg­locaties in Amsterdam heeft. De maat­regelen voor deze week – er wordt bijvoorbeeld afgezien van wandelingen – zijn nog strenger in de huizen waar voor ouderen en verstandelijk gehandicapten wordt gezorgd. Janssen: “We verhogen de vochtinname van anderhalf naar twee liter per dag.”

Deuren sluiten

Madame Tussauds neemt ondanks de meters­lange rij in het midden van de stad geen extra maatregelen, al probeert het museum wel voor extra entertainment te zorgen.

Binnenspeeltuin Ballorig Amsterdam Arena sluit deze week eerder de deuren. “Dat doen we altijd als het boven de 25 graden wordt,” zegt Mendo Ozata van Ballorig. “We hebben geen airco en dan wordt het veel te warm hier. Rond twee uur gaan we dicht.”

Ook bij Cordaan, dat twintig verpleeghuizen in Amsterdam heeft, treedt een hitteplan in werking. Woordvoerder Wolter Knijff: “Er is veel aandacht voor de vocht­inname van zowel onze cliënten als medewerkers.”

Volg alles over de hitte in de stad in ons blog.