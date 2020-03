Recordbedrag aan boetes voor woonfraude Amsterdam

Toeristen met rolkoffers op het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP

Het totale boetebedrag ligt 2,6 miljoen euro hoger dan in 2018. Ook het aantal boetes is gestegen, met 159 stuks tot 500. Daarnaast zijn er ruim 1300 woningen vrijgemaakt, wat betekent dat de fraudeurs uit huis zijn gezet.

“Dit laat zien dat woningen nog altijd te vaak worden gebruikt om winst te maken in plaats van om in te wonen,” zegt wethouder Laurens Ivens. “Dit is reden om ook de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur, illegale onderhuur en andere vormen van woonfraude.”

Van de ruim 1300 huurcontracten die zijn ontbonden wegens fraude, zijn er 773 voor een sociale huurwoning. De meest voorkomende fraude in corporatiewoning is illegale onderhuur. Vorige week kwam naar buiten dat corporaties hierbij meer schrijnende gevallen tegenkomen: wanhopige huurders die geen huis kunnen vinden, betalen woekerprijzen.

Bij particuliere huurwoningen is illegale verhuur en vakantieverhuur tegen de regels de meest voorkomende fraude.

Minder meldingen, meer boetes

Opvallend is dat de gemeente meer boetes uitdeelt, terwijl er minder meldingen van Amsterdammers binnenkomen. Bij het meldpunt Zoeklicht kwamen 2459 meldingen binnen, vierhonderd minder dan vorig jaar. Van deze meldingen gingen er bijna 1100 over illegale vakantieverhuur: aan te grote groepen toeristen of voor meer dan dertig dagen per jaar. Volgens de gemeente is het aantal woningen dat wordt aangeboden voor vakantieverhuur stabiel, ongeveer 25000 per maand. Inmiddels is één op de vijftien Amsterdamse huizen een keer aangeboden aan toeristen. Woningen in West, Centrum en Zuid worden het vaakst aangeboden.

De toename van het aantal boetes wil niet zeggen dat het geld binnenstroomt bij de gemeente. Eind vorig jaar onthulde deze krant dat Amsterdam miljoenen misloopt aan niet betaalde boetes. De schade bedraagt al zeven miljoen. Veel fraudeurs rekken de betalingen door bezwaar te maken of naar de rechter te stappen. Als ze overlijden of failliet gaan, staat Amsterdam met lege handen.