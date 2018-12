Recordaantal vliegtuigpassagiers in EU

Dat waren er ongeveer 71 miljoen meer dan een jaar eerder, meldt het statistiekbureau van de EU.



De grootste groep vliegtuigpassagiers (47 procent) liet zich vorig jaar vervoeren naar een bestemming in een ander EU-land. Aanmerkelijk minder mensen (36 procent) vlogen naar een bestemming buiten de Unie, die 28 lidstaten telt. Minder dan een vijfde van de passagiers (17 procent) nam een binnenlandse vlucht.



Schiphol

De Britse luchthaven Heathrow verwerkte vorig jaar het grootste aantal passagiers. Het gaat volgens Eurostat om bijna 78 miljoen mensen. Schiphol staat met ongeveer 68 miljoen verwerkte passagiers op de derde plaats, net onder vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs (69 miljoen passagiers).



Als alleen naar vluchten binnen de EU zou worden gekeken, zou Schiphol wel op de eerste plaats staan.



In de lift

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal vliegtuigpassagiers in de EU al jaren in de lift zit. Het ging in 2017 in totaal om 1,043 miljard passagiers, 39 procent meer dan in 2009. In Nederland ging het om ruim 76 miljoen passagiers, een toename van 8,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.