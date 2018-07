Recordaantal klachten over vliegverkeer Schiphol

Nooit eerder klaagden op één dag - zaterdag 15 juli - meer dan duizend mensen.



De onafhankelijke klachtendienst BAS vindt de situatie zo buitengewoon, dat het vrijdag een extra rapportage uitbrengt. In tien dagen ontving BAS 17.000 klachten, drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om klachten over vlieglawaai, milieuhinder, angst en slaapverstoring. Ook het aantal klagers verdrievoudigde.



13 juli moest Schiphol plotseling haar belangrijkste baan, de Polderbaan afsluiten voor een noodreparatie aan het asfalt van de enige taxibaan die er naar toe leidt. Onder het asfalt bleek water te zijn opgehoopt, waardoor de taxibaan deels was verzakt.



UItzonderlijke start

Die nacht werden vliegtuigen via een uitzonderlijke start vanaf de Kaagbaan naar het noorden gestart - een route die normaliter nooit wordt gebruikt en laag over Amsterdam-West, Buitenveldert en Amstelveen voert.



Eén van de toestellen was een vrachtjumbo van Martinair, een zwaarbeladen viermotorige luchtreus die vanaf de Kaagbaan een scherpe bocht naar het zuiden maakte en daarbij op 400 meter hoogte, de motoren vol blazend om en de bocht te maken en te stijgen, om kwart voor een 's nachts laag over Amstelveen vloog.



Die Martinair-jumbo naar Johannesburg, leverde alleen al 50 klachten op. "Het is een bijzonder route," zegt een woordvoerder van de klachtendienst. "Maar het is in de regels toegestaan."



Volgens Luchtverkeersleiding Nederland was de overlast onvermijdelijk. "We moeten ons houden aan de afspraken over het baangebruik."



Nachtstarts

Tegenhouden van de grootste overlastgever - de viermotorige Boeing 747 - bij zulke nachtstart, is volgens haar niet mogelijk. "Wij kijken niet naar het soort vliegtuig. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie en dan is in principe dit gebruik van Schiphol toegestaan."



Naast de Polderbaan - die dus buiten gebruik was - steekt ook de Zwanenburgbaan in noordelijke richting. Maar die mag volgens afspraken van de Omgevingsraad van Hans Alders 's nachts niet voor starts gebruikt worden om Zwanenburg en Halfweg te ontzien. Dat heeft ertoe geleid dat alle nachtstarts over de veel dichter bevolkte woonwijken van Amsterdam-West en Amstelveen moesten.



Klachtenexplosie

In dat overleg is ook afgesproken dat de Buitenveldertbaan 's nachts niet voor starts mag worden gebruikt, omdat de vliegroutes pal over Amstelveen en Amsterdam voeren. Maar het gebruik van de Kaagbaan in noordelijke richting had exact hetzelfde effect. Dat leidde dan ook tot een klachtenexplosie uit die gebieden. Uit Amstelveen-Westwijk steeg het aantal klagers van 65 naar 260.