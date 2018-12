Recordaantal bezoekers voor Winterparadijs

Organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment noemde het een groot succes.



"We hebben goed geluisterd naar de feedback van vorig jaar. Dat resulteerde in een grotere aanpak met onder andere een sneeuwparadijs met ruim 50 m3 echte sneeuw op de sneeuwhelling, een gigantische schaatsbaan en topartiesten."



Lil' Kleine

Onder anderen Xander de Buisonjé en The Originals traden op in de sneeuw. Grote publiekstrekker was Lil' Kleine, die op 21, 26 en 28 december jong en oud uit alle hoeken van het land naar Amsterdam lokte.



Het Amsterdams Winterparadijs vond dit jaar voor de tweede keer plaats, van 21 tot en met 30 december. Van 'de ultieme winterbeleving' is op oudejaarsdag nog maar weinig te zien.



Het sneeuw- en ijsparadijs in de RAI, waar zondagavond nog volop publiek op afkwam, is grotendeels afgebroken. De hele nacht is doorgewerkt om het terrein leeg te halen, waar binnenkort de Horecava start.