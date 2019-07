Recordaantal Amsterdammers boekt reis via Airbnb

Beeld ANP

150.000 Amsterdammers boeken deze zomer een slaapplek in binnen- of buitenland via de website, maakte Airbnb donderdagochtend bekend. In heel Nederland hebben 850.000 mensen inmiddels gebruik gemaakt van Airbnb om een slaapplek te vinden voor de zomervakantie.

Het verhuurplatform, dat in de stad zwaar onder vuur ligt, wordt door een grote groep Amsterdammers dus niet genegeerd voor het boeken van een reis. Populaire buitenlandse bestemmingen zijn Reims (Frankrijk), Kiev (Oekraïne), Bari (Italië), Fort William (Schotland) en Venetië (Italië). Binnen Nederland worden nachtjes weg vooral geboekt in Putten, Deventer of Leiden.

Dat Airbnb populair is onder een grote groep Amsterdammers zal bij sommigen voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Er was de afgelopen tijd veel te doen rondom het bedrijf. Zo sloegen tien Europese steden alarm dat er niet nog meer woningen via Airbnb verhuurd moesten worden, werden in Amsterdam-Oost en -West containers verhuurd aan toeristen als verblijfplaats door een oplichter en wordt door het bedrijf geweigerd om het aantal verhuurdagen voor een woning omlaag te brengen van zestig naar dertig op de website. Dat laatste is door de gemeente in feite opgelegd, maar vooralsnog weigert Airbnb verblijfplaatsen die meer dan 30 dagen in een jaar geboekt zijn te blokkeren, wat een doorn in het oog is bij de Stopera.

Technisch gezien heeft Amsterdam een negatieve handelsbalans als het gaat om reizen via Airbnb. Tegenover het tijdelijke vertrek van 150.000 Amsterdammers deze zomer, staat de komst van 136.000 toeristen naar de stad die hier zullen verblijven via de website. Ondanks de onvrede over het platform, gebruiken dus meer Amsterdammers de website dan bezoekers van de stad.