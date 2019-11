Record: er zijn meer Amsterdammers dan ooit tevoren

Beeld ANP

Daarmee is het oude record van 872.428 inwoners op 1 januari 1959 verbroken. Nog wel een kleine kanttekening: het definitieve inwonertal kan pas worden vastgesteld als ook alle nagekomen verhuis- en overlijdensberichten zijn verwerkt.

De stad is de afgelopen tien jaar met gemiddeld 10.000 inwoners per jaar gegroeid. Ook in de tien jaar daarvoor nam het inwonertal toe, maar toen kwamen er jaarlijks gemiddeld maar zo’n 3000 inwoners bij.

Dat was lange tijd anders. Vanaf de jaren zestig gingen Amsterdammers massaal weg uit de stad, naar steden als Purmerend, Almere en Lelystad. Amsterdam verloor zo twintig jaar lang gemiddeld 10.000 inwoners per jaar. In 1973 werd het dieptepunt bereikt en verloor de stad ruim 20.000 inwoners.

Migratie

Tot 2015 werd de groei van Amsterdam vooral veroorzaakt door natuurlijke aanwas: er werden meer mensen geboren dan er stierven. Vanaf 2015 was het vooral buitenlandse migratie die tot groei leidde. Vorig jaar kwamen er meer immigranten dan ooit tevoren naar Amsterdam: 43.325. De grootste groep was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, volgens de dienst Statistiek speelt de brexit daarbij een belangrijke rol. Dit jaar is de buitenlandse migratie nog verder toegenomen.

Overigens verlieten bijna 47.000 mensen afgelopen jaar de stad. Niet zoals vroeger naar Purmerend, Almere en Lelystad: nu verruilen veel mensen het dure en drukke Amsterdam voor gemeenten als Haarlem, Zaanstad en Amstelveen.

Grotere huizen

Overigens hebben de Amsterdammers wel steeds meer ruimte gekregen. In 1959 telde de stad 252.000 woningen en woonden daar gemiddeld 3,5 personen. Op 1 januari 2019 had Amsterdam 441.000 woningen en deelden gemiddeld 1,95 inwoners een woning.

Het inwonertal van Amsterdam zal ook de komende jaren nog blijven groeien. Naar verwachting telt de stad in 2031 een miljoen inwoners.