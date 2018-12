Record: 8639 nieuwe huizen in aanbouw in Amsterdam

Amsterdam moet records breken om onderdak te bieden aan al die mensen die hier willen wonen. Dit jaar is zo'n record gesneuveld: in de stad zijn 8639 woningen in aanbouw genomen - die woningen zijn nog niet klaar. Volgens de gemeente is niet eerder zo'n hoog aantal gehaald.



Vorig jaar stond de teller op 7264, in 2016 op 5700.



Met tijdelijke woningen erbij komt het aantal voor dit jaar zelfs uit op 9890. "Natuurlijk ben ik tevreden, maar zelfs met dit record lossen we de woningnood niet op," zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). Het college heeft de ambitie om tot 2025 zo'n 52.500 woningen te bouwen.



Opvallend is dat het merendeel van de in aanbouw genomen woningen, 4371 in totaal, dure huur en koop is. Dit komt doordat de plannen voor deze huizen al zijn ontwikkeld voordat het linkse college aantrad.



Het gaat om 2948 koopwoningen en 1423 dure huurhuizen. "In Amsterdam worden nog veel koopwoningen gebouwd, projectontwikkelaars hebben zich razendsnel ingeschreven," aldus Ivens.