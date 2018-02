Record: 4,2 miljoen aan boetes voor woonfraude

We zijn begonnen om de meldplicht actief te handhaven Wethouder Ivens

Vakantieverhuur komt het meest voor in West, daarna in Centrum, waar sprake is van een afname, en in Zuid.



Opvallend is dat het aanbod aan vakantieverhuur in Amsterdam groter is dan in Barcelona, Berlijn, Wenen en Madrid en slechts iets minder dan in Rome. Parijs is Europees koploper, gevolgd door Londen.



Meldplicht

De gemiddelde prijs is in Amsterdam het hoogst van allemaal: 140 euro per woning, tegen 127 euro een jaar eerder. Londen volgt op ruime afstand: 113 euro.



Volgens Ivens hebben de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met Airbnb effect. Nog maar vijf procent van de woningen op Airbnb staat langer in de verhuur dan de toegestane zestig dagen, tegen 18 procent in 2016.



Amsterdam voerde op 1 oktober ook de meldplicht in voor verhuurders aan toeristen. Tot nu toe zijn 7743 meldingen binnengekomen op 18.000 advertenties.



Conclusie: nog lang niet iedereen heeft zich gemeld. "Dat moet veel beter," zegt Ivens, "daarom zijn we begonnen om de meldplicht actief te handhaven."



