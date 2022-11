Reconstructie: Hoe preventief fouilleren in Amsterdam ontaardde in een politiek steekspel

In het kader van een proef mochten agenten in delen van Amsterdam preventief fouilleren, met als doel het wapengeweld in de stad terug te dringen. Beeld ANP / Arie Kievit

Het is begin 2020 als politiechef Frank Paauw oproept om preventief fouilleren weer in te voeren. Hij zegt middelen nodig te hebben om (steek)­wapens van straat te halen, aangezien steekpartijen steeds vaker voorkomen, mede onder invloed van drillraps – muziek­video’s waarin jongeren met messen, dolken en bijlen zwaaien.

De oproep van Paauw ligt politiek zeer gevoelig, omdat de Amsterdamse gemeenteraad in meerderheid tegen zo’n maatregel is. Maar Paauw vindt steun bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie en bij burgemeester Femke Halsema. In 2021 staat zij na lang wikken en wegen voor het eerst in zeven jaar weer een proef in Amsterdam toe.

Halsema geeft direct een winstwaarschuwing. “De effectiviteit is buitengewoon gering,” zegt ze, verwijzend naar onderzoek waaruit blijkt dat per 1000 gecontroleerde personen ongeveer 25 wapens worden aangetroffen. “Verwacht u alstublieft niet dat hiermee het wapengeweld werkelijk afneemt. Mensen die echt kwaad in de zin hebben, laten hun wapens even thuis liggen en gaan vervolgens later door met geweld uitoefenen.”

Sketch van Monty Python

Al snel ontstaat een politiek steekspel. De gemeenteraad is, gesterkt door wetenschappelijk onderzoek, bezorgd dat de proef etnisch profileren in de hand werkt. Halsema besluit in reactie om onafhankelijke waarnemers mee te sturen om te voorkomen dat mensen met een migratieachtergrond onevenredig vaak staande worden gehouden.

De politiebonden beschouwen de waarnemers als een motie van wantrouwen en kondigen aan eigen waarnemers mee te sturen die de burgerwaarnemers weer in de gaten gaan houden. Journalisten en raadsleden worden ook uitgenodigd om mee te kijken. Het verzandt in een poppenkast, in beeld gebracht door televisiecamera’s van de landelijke journaals. Of zoals Paauw naderhand zelf zegt: het is net een sketch van Monty Python.

De opbrengst is bovendien mager. Bij slechts 3 procent van de 2368 gefouilleerde personen wordt iets in beslag genomen en dat zijn vrijwel nooit echte wapens. Vaker worden schroevendraaiers, zakmessen en keukenmessen gevonden. Maar Halsema blijft naar buiten toe vurig voorstander van het middel en kiest ervoor om een tweede proef door te zetten.

Dat komt door de positieve sociale impact, volgens de burgemeester. Ze haalt cijfers aan van het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS: 70 procent van de ondervraagden uit de vijf wijken waar de controles zijn gehouden blijkt voorstander van het middel en een derde voelt zich veiliger in de wijk.

Politieagenten vallen jongerencentrum binnen

Bij de tweede proef besluit de veiligheidsdriehoek het anders aan te pakken, ondanks tegenstand vanuit de gemeenteraad. Nu wordt gecontroleerd in wijken waarvan op basis van cijfers van de politie verwacht wordt dat het wapenbezit er toeneemt. De politie maakt daarnaast gebruik van detectiepoortjes en handscanners en zet bij enkele proeven een selectiezuil in die willekeurig kiest wie er gefouilleerd wordt - om etnisch profileren te voorkomen.

Ook is een extern onderzoeksbureau aanwezig, dat een rapport met bevindingen opstelt. Onafhankelijke waarnemers zullen er deze keer niet bij zijn om zo (opnieuw) een mediacircus te voorkomen. De acties worden ook vaker in de avonduren uitgevoerd, wat de kans moet vergroten dat de agenten daadwerkelijk wapens vinden.

Aan de gemeenteraad wordt beloofd alleen definitief door te gaan met preventief fouilleren als de proeven goed verlopen en geëvalueerd kunnen worden. Daar is geen sprake van op het moment dat politieagenten op 10 november de politieke afspraken schenden. Zeker acht agenten fouilleren buiten het afgesproken gebied en dringen zelfs een jongerencentrum binnen. De gemeente werkt nauw samen met dit centrum, waar overwegend jongeren met een Marokkaanse-Nederlandse achtergrond komen, vaak met zware hulpvragen.

Hoe nu verder?

De proef wordt per direct en definitief beëindigd. De politie heeft de aanpak eigenhandig de nek omgedraaid en wordt nu verdacht van waar een meerderheid van de gemeenteraad vooraf al bang voor was: etnisch profileren. Intern onderzoek moet uitwijzen waarom de agenten het jeugdcentrum zijn binnengegaan.

Problematisch, zeggen ingewijden, want de dreiging van messengeweld is de afgelopen jaren niet verdwenen. Er zijn weliswaar minder incidenten, maar nog steeds lopen jonge jongens met wapens op zak. De politie zou juist meer middelen willen hebben om hiertegen op te treden, maar door de eigen acties wordt politieke steun moeilijker te vinden.

Het is dan ook de vraag hoe de veiligheidsdriehoek nu verder moet om de veiligheid in de stad te waarborgen. De partijen zijn terug op het punt waarop wijlen burgemeester Eberhard van der Laan in 2014 besloot te stoppen met het instrument, omdat het te weinig opleverde en een te grote inbreuk was op de levens van Amsterdammers.

Halsema zal kijken naar de mogelijkheid van andere aanpakken, zoals hoe er rond de criminele rapper JoeyAK in Holendrecht is gehandeld. In een veelkoppige wijkaanpak proberen de politie en woningcorporaties het vertrouwen van de geplaagde buurt te winnen. Ondertussen worden slachtoffers en moeders beschermd. Maar zo’n aanpak kan alleen al vanwege de beperkte politiecapaciteit niet overal in Amsterdam uitgevoerd worden.

Halsema zal ook naar de gemeenteraad kijken voor alternatieve oplossingen. Die krijgt zijn zin nu het instrument stopt, maar eist wél een veiligere stad. Donderdag zal hier tijdens de commissievergadering Algemene Zaken een eerste debat over worden gevoerd. Maar zeker is dat preventief fouilleren onder deze burgemeester – buiten grote evenementen als voetbalwedstrijden om – hier stopt.