Reconstructie: hoe de Zuidas toch zonder superbieb bleef. ‘Een bruut einde’

Braakliggend terrein op de Zuidas waar OBA Next zou komen. Beeld Joris van Gennip

‘Wat een ongelofelijke teleurstelling (..) Wat een vernietiging van kapitaal, enthousiasme, visie en gevoel voor onze mooie stad en het ‘tweede stadscentrum’ dat we voor ons zien.’

Woensdagmiddag 25 mei schrijft Martin Berendse, directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), in een mail zijn frustraties van zich af over het schrappen van een nieuwe bibliotheek op de Zuidas.

Gebouw van de toekomst

Niet zomaar een bieb, maar ‘OBA Next’, door de bedenkers bejubeld als gebouw van de toekomst. Met de nabijgelegen Vrije Universiteit en andere maatschappelijke partners als IMC Weekendschool was een vergezicht geschetst van een multimediaal initiatief en ‘laboratorium’ voor innovatie, dat kantorenwijk Zuidas zou transformeren tot woon-werkgebied met allure.

Jarenlang weet Berendse de stadspolitiek te enthousiasmeren. De gemeente zoekt al lange tijd manieren om de kantorenwijk buiten werktijd te verlevendigen. OBA Next, dat 24/7 open moet zijn, kan de oplossing zijn. Collegepartijen schreeuwen van de daken dat de moderne bibliotheek de Zuidas volwaardig onderdeel van de stad gaat maken.

Maar eind mei, als de gunning van de bouwopdracht nog maar een kwestie van een paar maanden lijkt, zet het nieuw aangetreden stadsbestuur een streep door de plannen waaraan Berendse met ambtenaren van ‘Team Zuidas’ eindeloos heeft gesleuteld. ‘Een bruut einde’, schrijft Berendse, ‘dat raakt me zeer’. Twee dagen eerder dachten zijn leden van het kernteam van de OBA nog dat het een grap was toen hij ze bijeenriep en vertelde over de onheilstijding.

Miljoenen down the drain

Bij de Zuidasambtenaren is het verdriet niet minder. ‘Er is niemand thuis waar ik kan uithuilen,’ sombert iemand in de appgroep. Zeker 2 miljoen euro aan voorbereidingskosten down the drain, klagen ze – nog los van een totale schadevergoeding van meer dan een half miljoen voor de twee consortia die gedetailleerde plannen hadden opgesteld, in de hoop de aanbesteding te winnen.

Er is ook imagoschade. ‘Deze totaal onverwachte beëindiging doet afbreuk aan de betrouwbaarheid van de gemeentelijke overheid in Amsterdam,’ waarschuwen ambtenaren in een notitie, op de dag dat OBA-directeur Berendse per mail zijn hart lucht.

Niet alleen commerciële partijen zullen zich achter de oren krabben voordat ze nog eens zaken doen met de gemeente. De Vrije Universiteit was nauw betrokken bij het initiatief, waar een trits aan maatschappelijke organisaties zich nadien bij aansloot. Ook zij zijn overvallen door het besluit, dat een paar dagen eerder is genomen in formatieonderhandelingen voor een nieuw college. Een gemiste kans, mailt een VU-bestuurder aan de directeur van Team Zuidas.

Collegeakkoord

Oorzaak van alle commotie is een simpel zinnetje in het collegeakkoord van PvdA, GroenLinks en D66, met de beleidsplannen voor de komende vier jaar: ‘We verplaatsen de geplande OBA Next van de Zuidas naar Zuidoost.’

Gesprekken met ingewijden en interne documenten in handen van Het Parool tonen interne verbijstering over het schijnbare gemak waarmee de bibliotheek is weggehaald van de Zuidas. Het moest en zou juist daar komen, kregen tegenstanders in de gemeenteraad – de complete oppositie liep er jarenlang tegen te hoop – steevast te horen. Hoe kon dit prestigeproject schipbreuk lijden?

Terug in de tijd

Terug in de tijd: najaar 2017 oppert OBA-directeur Berendse het idee voor een toekomstgerichte bibliotheek op de Zuidas. Op initiatief van D66 stemt de gemeenteraad in met een onderzoek. Als dat in het voorjaar van 2019 positief uitpakt, begint het stadsbestuur met de voorbereidingen.

De oppositie is kritisch en vraagt zich af waarom de nieuwe OBA niet in Noord, Zuidoost of Nieuw-West komt, maar uitgerekend op de duurste grond van Nederland, waar de gemeente met kantorenbouw hoge inkomsten kan genereren. Waar hebben de expats en advocaten op de Zuidas een gebouw aan verdiend van 40 miljoen euro, met daarbovenop jaarlijkse exploitatiekosten van 4 miljoen?

Een cadeautje voor het grootkapitaal, smaalt Wil van Soest (Partij van de Ouderen), dat ‘meer kost dan alle culturele voorzieningen in Noord, Nieuw-West en Zuidoost samen’ (Sylvana Simons, BIJ1).

Kritiek ingeslikt

PvdA en GroenLinks, die aanvankelijk ook bezwaren hadden, hebben hun kritiek dan al ingeslikt. Net als de SP. De drie linkse partijen zitten tussen 2018 en 2022 in het college en leggen zich neer bij coalitieafspraken, gemaakt op initiatief van D66-wethouder Udo Kock. Hij is dé pleitbezorger van OBA Next.

“Het moet een normaal stuk Amsterdam worden. Nu staat de Zuidas nog te los van de stad,” zegt Kock in de raad. Je hebt er nu een Loetje en een beeld in de hal van het hoofdkantoor van Akzo. “Verder is er niets. Dat is niet goed voor die wijk.”

Het geheel is in zijn ogen goed betaalbaar: door kantoren aan de bovenste bouwlagen toe te voegen financiert het bedrijfsleven de maatschappelijke bieb eronder, is de gedachte.

Hoewel ook GroenLinks worstelt met het beeld van OBA Next als ‘chic speeltje' voor de Zuidas, slaat de partij naarmate de tijd vordert om van criticus in voorstander. Met OBA Next kan Amsterdam de Zuidas ‘terugclaimen voor ons allemaal’, zegt toenmalig fractievoorzitter Femke Roosma. “Dat brengt Amsterdammers naar de Zuidas in plaats van te zeggen: dit is een stuk stad voor dure advocaten en de rijke mensen.”

Cadeau voor de stad

OBA Next moest een cadeau voor de stad zijn als het in 2025 zijn 750ste verjaardag viert. Groenlinkswethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Dit gaat een plek worden voor een jonge generatie Amsterdammers, die juist in de Zuidas enorme kansen voor zichzelf zien.”

De SP vindt het een waardeloos idee, maar heeft zich erbij neergelegd in ruil voor onder andere meer sociale woningbouw. Vanwege de aanhoudende kritiek en de oplopende noden in de stad stelt SP-wethouder Laurens Ivens binnenskamers toch een paar keer OBA Next ter discussie. Het schrappen ervan is een mooie geste aan de oppositie en bewijst dat we een andere bestuurscultuur willen, betoogt hij. Voor D66 is het onbespreekbaar en PvdA en GroenLinks vinden dat je niet kunt terugkomen op gemaakte afspraken. Ivens heeft het nakijken.

D66-wethouder Kock blijft ondertussen de boot afhouden voor projectontwikkelaars die ook azen op het stuk grond waar de OBA moet verrijzen. Bij zijn tussentijds aftreden in 2019 ligt alles klaar om het project door te zetten. ‘OBA Next definitief naar Zuidas’, luidt de kop boven een bericht op de website van OBA in april 2021, nadat de gemeenteraad het geld voor de bouw heeft vrijgemaakt. Die zomer start de aanbesteding.

Sombere voortekenen

Maar in januari 2022 dienen zich sombere voortekenen aan. Ambtenaren waarschuwen dat de overspannen bouwmarkt prijsstijgingen veroorzaakt die de betaalbaarheid van OBA Next ondermijnen. De twijfels groeien als twee maanden later één van de drie partijen die meedingen naar de bouwopdracht, zich terugtrekt, ook vanwege de stapeling van eisen van zowel OBA als gemeente aan het gebouw.

Diezelfde maand maart waarschuwen de twee resterende partijen dat gezien de moeilijke marktsituatie de kans bestaat dat ook zij afhaken.

De gemeente vormt een ‘crisisteam’, dat op 17 mei in een vertrouwelijke notitie waarschuwt dat de twee overgebleven deelnemers aan de aanbesteding de risico’s te groot vinden. Voor de betrokken wethouders worden vijf scenario’s op papier gezet.

Prijsstijgingen

De optie om geheel te stoppen is op het laatste moment toegevoegd. ‘Ben waarschijnlijk hiermee ah vloeken id kerk’, schrijft een ambtenaar die dit scenario oppert. Het is het laatste wat Team Zuidas wil. In het ambtelijke voorkeursscenario draait de gemeente op voor alle prijsstijgingen. De ambtenaar die begint over stoppen heeft daar forse bedenkingen bij. Zo’n openeinderegeling, zonder kostenbeheersing, is toch niet te verkopen aan de gemeenteraad?

Tot overmaat van ramp dreigt een van de twee resterende partijen zich ook terug te trekken uit de aanbesteding. Met nog maar één gegadigde vervalt de noodzaak concurrerende prijzen te rekenen en doemt een fiasco op.

Aanbestedingsonheil

Tegelijkertijd zitten de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur met PvdA, GroenLinks en D66 in de laatste fase. Daar verkeren ze in zalige onwetendheid van het aanbestedingsonheil; PvdA-leider Marjolein Moorman heeft er geen idee van dat de slagingskansen van OBA Next op de Zuidas sterk zijn verminderd.

Moorman legt het idee op tafel een streep door het plan te zetten. De verplaatsing van de beoogde bibliotheek van de Zuidas naar Zuidoost is voor haar hét symbool van het motto ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Prestigeprojecten moeten naar stadsdelen waar de behoefte aan kunst, cultuur en educatie het grootste is.

Ze ziet haar kans schoon doordat de PvdA na de raadsverkiezingen weer de grootste van Amsterdam is. D66 zit er sowieso niet meer zo ideologisch in en mist bovendien Udo Kock als trekker van OBA Next op de Zuidas. Aan de onderhandelingstafel schaart GroenLinksleider Rutger Groot Wassink zich meteen aan Moormans zijde. D66 stribbelt nauwelijks tegen.

De aanhoudende kritiek rond ‘het chique speeltje op de Zuidas’ in combinatie met de moeilijke economische situatie maakt dat geen enkele politieke partij meer voor OBA Next op de Zuidas in de bres springt. Met één pennenstreek valt het doek, alle ambtelijke uren en in vijf jaar tijd gemaakte kosten ten spijt.

Uitgelekte plannen

Een dag voor de presentatie van het coalitieakkoord lekken de plannen uit naar Het Parool. OBA-directeur Berendse sputtert in een mail dat de gemeente niet zomaar onder de afspraken uit kan. Maar als baas van een voor honderd procent door de gemeente gefinancierde organisatie, heeft hij zich te schikken naar de wensen van de politiek.

Team Zuidas draait overuren met het nederig afbellen van alle betrokken organisaties. Er worden flessen wijn en bloemen heen en weer gestuurd om elkaar een hart onder de riem te steken.

Na een paar weken rapen OBA-directeur Berendse en zijn team zich weer bij elkaar om te starten met OBA Next in Zuidoost. Samen met de gemeente staan ze voor een enorme uitdaging: een locatie is er nog niet, de aanbesteding moet opnieuw worden opgestart en ondertussen stijgen de bouwkosten ook daar hard.

In de gemeenteraad wrijft de oppositie vlak voor de zomer de collegepartijen hun inconsistentie onder de neus. Moest de Zuidas niet heroverd worden, zodat ‘de rijke mensen ook een keer een arbeider voorbij zien lopen?’, vraagt Annabel Nanninga (JA21). “Je kunt de Zuidas ook heroveren door iets weg te halen,” antwoordt wethouder Rutger Groot Wassink.