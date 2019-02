Reclamestunt van Red Bull valt verkeerd bij HvA

In de huisregels verbiedt de HvA het ophangen van promotiemateriaal in de lesruimtes. Wie de regels overtreedt, kan in het uiterste geval een toegangsverbod krijgen of beëindiging van inschrijving aan de hogeschool.



Zelf verantwoordelijk

Red Bull was niet voor commentaar bereikbaar. Tegenover Hvana heeft Red Bull laten weten dat 'studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun acties'. "Maar als de HvA het hier niet mee eens is, dan zullen we dit niet meer doen."



HvA heeft in een brief aan Red Bull gevraagd de huisregels te respecteren en 'studenten niet meer te benaderen voor marketing binnen de gebouwen'. Red Bull moet voor 11 februari reageren op de brief.



Op de Technische Universiteit in Eindhoven heeft donderdag een soortgelijke actie van Red Bull plaatsgevonden. Daar werden blikjes met dezelfde gele post-its op de trapleuningen geplakt.