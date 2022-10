Reclamebelasting voor een poster? Scanauto zorgt voor boze Amsterdammers

Wethouder Hester van Buren (Financiën). Beeld Harmen De Jong

Op de kruising Nieuwendammerdijk-Buiksloterdijk heeft Arthur van der Wellen achter een raam van zijn huis een A3 met daarop een gedicht opgehangen. Wandelaars stoppen geregeld om het te lezen en spreken er geregeld hun waardering over uit, zegt hij.

Tot zijn verbazing kreeg hij donderdag een brief met de aankondiging dat hij vanwege het gedicht achter zijn raam reclamebelasting moet afdragen. “Dit schiet ontzettend ver door, ik ben behoorlijk over de zeik. In de buurt komen veel gevoelens los, men spreekt over Kremlin aan de Amstel.”

Van der Wellen is niet de enige die deze ‘verregaande bemoeienis’ schandalig vindt. Tessa Kits kreeg een aankondiging van een heffing van 265 euro aan reclamebelasting voor een affiche dat ze op een raam van haar woning aan de Nieuwendammerdijk heeft geplakt. Het ging nota bene om een aankondiging van een door de gemeente gesubsidieerd evenement dat ruim een jaar geleden plaatsvond. “Ik hang een poster op in mijn eigen huis en daarvoor moet ik belasting betalen? Volslagen belachelijk.”

Groene envelop

Ook buurtbewoners met een protestaffiche tegen de komst van windmolens in Noord zouden de aankondiging van de reclamebelasting hebben ontvangen. VVD-fractievoorzitter Claire Martens, sowieso al fervent tegenstander van reclamebelasting, hoopt dat het hier om een fout gaat, meldt ze op Twitter na berichtgeving van De Telegraaf.

Scanauto’s rijden rond om ondernemers te kunnen laten betalen voor oa de menukaart op het raam.



Die scanauto’s sturen nu ook Amsterdammers een rekening voor posters in eigen tuin. Laat dit een fout zijn! Benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. @VVDAmsterdam @telegraaf pic.twitter.com/2gi4LhhYZE — Claire Martens (@ClaireMartens3) 28 oktober 2022

De noorderlingen maken deze week deel uit van de eerste groep die de groene envelop over de reclamebelasting heeft ontvangen. Die belasting is op 1 maart opnieuw ingevoerd in Amsterdam. Om de belastingplichtigen eruit te pikken, is de gemeente overgestapt op een geautomatiseerd systeem waarbij scanauto’s door de stad rijden. Op basis van de beelden die door de auto’s worden gemaakt zorgt beeldherkenningssoftware ervoor dat de adressen met iets wat lijkt op een reclame-uiting in het systeem komen. De belasting is bedoeld om de verrommeling en commercialisering van de openbare ruimte tegen te gaan en tegelijkertijd de gemeentekas te spekken.

Niet bedoeld voor particulieren

Bij de automatisering is het fout gegaan, zegt wethouder Hester van Buren (Financiën). “Dit is niet de bedoeling van reclamebelasting. Het is niet de bedoeling dat een niet-commerciële poster, tekeningen of protesten leiden tot een belastingaanslag. De reclamebelasting geldt voor commerciële uitingen van commerciële of culturelere instellingen en zeker niet voor particulieren die achter een raam een poster of de aankondiging van een buurtfeest of evenement hebben opgehangen. Daarbij gaan we natuurlijk uit van de menselijke maat.”

Van Buren ‘baalt ontzettend’ van de verzonden brieven. “De automatisering is bedoeld om het proces minder arbeidsintensief te maken en zo geld te besparen. Het gaat om een nieuwe werkwijze waar we nog van moeten leren. Het betreft een vooraankondiging, de definitieve aanslag volgt in het eerste kwartaal van 2023. Door eerst een vooraankondiging te sturen, hoeven mensen niet meteen bezwaar te maken, maar kunnen ze het melden als ze het er niet mee eens zijn.” De wethouder roept mensen die het niet met de vooraankondiging eens zijn op dat te doen.

Of de werkwijze wordt aangepast, is nog onderwerp van gesprek, aldus Van Buren.