Rechtszaak tegen verdachte liquidatie Martin Kok opgeschort

Pijnlijk

Dat er nu onvoldoende bewijs ligt tegen A. is pijnlijk voor het OM, dat ervan overtuigd blijft dat Zakaria A. de man was die Martin Kok op 8 december 2016 doodschoot op de parkeerplaats van seksclub Boccacio in Laren. Eerder die dag deed A. volgens het OM al een poging Kok dood te schieten, bij een hotel in Amsterdam-Zuid. Toen weigerde het wapen, zo was op camerabeelden te zien.



Die camerabeelden zijn nu doorslaggevend: aanvankelijk had een expert beoordeeld dat het loopje van de man die tevergeefs de trekker overhaalde overeen kwam met de bewegingen van Zakaria A. Die herkenning is echter herzien, meldt het OM, waardoor er een 'lagere gradatie van zekerheid van herkenning' is. Daarom is de dagvaarding ingetrokken.



Alibi

Justitie sluit niet uit dat A. opnieuw wordt gedagvaard, als er nieuw bewijs zou opduiken. Hij blijft verdachte en blijft voorlopig ook in de cel, omdat hij een eerdere straf moet uitzitten. A. kwam eerder voor vuurwapengeweld met justitie in aanraking. A. stelt een alibi te hebben voor de dag van de moord. Hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de moord op Kok, die al vaak was gewaarschuwd dat zijn publicaties op Vlinderscrime groot gevaar opleverden.



De zaak tegen een tweede verdachte van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok, de 25-jarige Anouar B. gaat woensdag wel door, in de extrabeveiligde rechtbank van Schiphol.