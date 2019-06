Rechtszaak tegen moordverdachte Sjonny W. van start

Sjonny W. Beeld .

Het Openbaar Ministerie ziet een helder patroon. Op het lichaam van tippelprostituee Roossien zat een spermaspoor van Sjonny W. toen ze op 27 april 2003 zwaar toegetakeld en liggend in foetushouding werd gevonden aan de Uitdammerdijk langs het IJmeer in Amsterdam-Noord. Ze bleek doodgeslagen.

Minieme bloedspatjes van haar werden gevonden in de Daewoo Kalos van de Roemeense escortprostituee Mirela Mos. Haar in stukken gekliefde lichaam werd in op 15 november 2004 in vijf pakketten van vuilniszakken gevonden in een plantsoentje aan de Wamelstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Sjonny W. had een soort relatie met haar. Op 7 november hadden Mos en hij voor het laatst seks gehad in zijn toenmalige appartement aan het Spreeuwenpark in Amsterdam-Noord, in de Vogelbuurt achter het IJplein. Sindsdien was ze niet meer gezien.

Nog altijd vermist

Terwijl een coldcaseteam van de recherche vanaf 2016 een ultieme poging deed de beide zaken alsnog op te lossen, met Sjonny W. als enige serieuze verdachte, verdween in de nacht van 7 op 8 maart 2017 de drugsverslaafde Sabrina Oosterbeek. Ook van haar werd niets meer vernomen na een nacht drank, drugs en seks met Sjonny W., die inmiddels in een zolderkamer aan de Mijehof in Amsterdam-Zuidoost woonde. Ze is nog altijd niet gevonden en niemand rekent er op dat ze nog leeft.

Sjonny W. ontkent stellig dat hij de vrouwen heeft vermoord.